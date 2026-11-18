Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- Un hombre fue detenido por daños después de que el vehículo que conducía afectó dos postes sobre avenida Loma de La Cañada, en la colonia Loma Dorada. Quedó a disposición del Juzgado Cívico, que determinará su situación legal.
Según la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), los daños se derivaron de un hecho de tránsito. El Centro de Comando de la capital canalizó el reporte, y los policías municipales se trasladaron al lugar.
Ahí, los oficiales hablaron con el conductor y le explicaron el motivo de la intervención. Después de confirmar que no requería atención médica, lo detuvieron y lo remitieron a la instancia cívica municipal.
La corporación no dio a conocer la fecha ni la hora del incidente, el tipo de vehículo ni la magnitud de los daños. Tampoco informó qué tipo de postes resultaron afectados ni si la circulación o algún servicio en la zona se vio afectado.