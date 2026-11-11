Tijuana, Baja California, 11 de noviembre de 2026.- Personal de la Defensa, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR detuvo en Tijuana a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, a quien las autoridades ubican en el círculo cercano de René y Alfonso Arzate García, “La Rana” y “El Aquiles”.

La detención ocurrió durante cateos autorizados por un juez, dentro de una investigación por delincuencia organizada. Se le presume inocente hasta que un juez determine lo contrario.

Omar García Harfuch informó la detención en un mensaje publicado en X. Según el mensaje, los Arzate García encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

De acuerdo con las investigaciones, José Alberto “N” coordinaba el tráfico de personas de Tijuana a San Diego y San Ysidro, California.

Las autoridades lo relacionan con secuestros de migrantes, en los que se exigían pagos a familiares en Estados Unidos a cambio de la liberación.

A José Alberto “N” se le relaciona con negocios usados para lavar dinero y con una red para obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos.

Tiene una orden de arresto vigente en Estados Unidos.

Para la detención hubo intercambio de información e inteligencia con HSI, de Estados Unidos.