Chiapas, 11 de noviembre de 2026.- El Gabinete de Seguridad informó que 14 personas fueron detenidas en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, y que se les aseguraron 12 armas largas, 882 cartuchos y equipo táctico.

En el patrullaje participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de Chiapas.

Los efectivos realizaban labores de prevención y disuasión del delito sobre un camino de terracería de la colonia Bellavista cuando identificaron a 14 hombres que portaban armas de fuego. Se aproximaron para verificar la situación. De esa aproximación derivó la detención de los 14.

El aseguramiento suma 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas.

A los detenidos les fueron informados sus derechos de ley. Junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

De acuerdo con las investigaciones, dos de los 14 detenidos están identificados como líderes regionales de un grupo delictivo.