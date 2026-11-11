Detienen a 14 con 12 armas largas en Benemérito de las Américas

Autoridades federales y estatales aseguraron 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos; los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Hombres detenidos, con los ojos cubiertos por una franja negra, junto a armas largas, cargadores y chalecos tácticos asegurados en Benemérito de las Américas, Chiapas

A los detenidos se les aseguraron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 11, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Chiapas, 11 de noviembre de 2026.- El Gabinete de Seguridad informó que 14 personas fueron detenidas en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, y que se les aseguraron 12 armas largas, 882 cartuchos y equipo táctico.

En el patrullaje participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de Chiapas.

Los efectivos realizaban labores de prevención y disuasión del delito sobre un camino de terracería de la colonia Bellavista cuando identificaron a 14 hombres que portaban armas de fuego. Se aproximaron para verificar la situación. De esa aproximación derivó la detención de los 14.

El aseguramiento suma 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas.

A los detenidos les fueron informados sus derechos de ley. Junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

De acuerdo con las investigaciones, dos de los 14 detenidos están identificados como líderes regionales de un grupo delictivo.

criminalidad sucesos seguridad chiapas

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