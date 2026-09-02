Congreso gratuito abordará 5 siglos de poblamiento en Querétaro

El encuentro académico se desarrollará en San Juan del Río, Corregidora, Huimilpan y Querétaro, con conferencias, mesas de trabajo y visitas guiadas.

Programa del Congreso Cinco Siglos con la participación de cronistas municipales y especialistas del Centro INAH Querétaro.

Cronistas municipales, académicos y especialistas del Centro INAH Querétaro participarán en conferencias y mesas de trabajo durante el congreso.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 2 de septiembre de 2026.- Del 9 al 12 de septiembre, San Juan del Río, Corregidora, Huimilpan y la capital del estado serán sede del Congreso Regional Multidisciplinario "Cinco Siglos del Proceso de Poblamiento y Repoblamiento de la Región Queretana", un encuentro gratuito con registro previo sobre los procesos de poblamiento y repoblamiento, la conquista y las transformaciones sociales y territoriales de la región queretana.

El congreso está organizado y apoyado por la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro; la Asociación de cronistas municipales del Estado de Querétaro; la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; el Centro INAH de Querétaro (Instituto Nacional de Antropología e Historia), y los municipios de San Juan del Río, Querétaro, Corregidora y Huimilpan.

El registro es en línea, en registro.congresocincosiglos.mx, y el congreso ofrecerá además transporte gratuito, con registro previo y cupo limitado, para los traslados entre Querétaro, San Juan del Río, la Zona Arqueológica del Cerro y Barrio de la Cruz, y la Ex Hacienda de Apapátaro, entre otras rutas del programa.

La primera jornada, el 9 de septiembre, arranca en el Portal del Diezmo, en el Centro Histórico de San Juan del Río, con el acto de bienvenida a las 9:30 horas y la conferencia magistral "Diversidad Poblacional en el Centro-Norte.

Siglo XVI", con Rosa Brambila Paz, de la Dirección de Etnohistoria del INAH. Después se realiza la Mesa 1, "Poblamiento", moderada por el cronista municipal de San Juan del Río, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, con ponencias de cronistas e investigadores de Huichapan, en Hidalgo, y de Tequisquiapan y Cadereyta, en Querétaro.

Cierra con una visita guiada a la Zona Arqueológica del Cerro y Barrio de la Cruz, a cargo de Juan Carlos Saint-Charles Zetina, del Centro INAH-Querétaro.

Un día después la sede cambia al Salón de la Historia del Archivo Histórico del Estado de Querétaro, en la capital: ahí se inaugura formalmente el congreso con la conferencia magistral "Análisis Diplomático de la Real Cédula de 1541", la Mesa 2, "Poblamiento", moderada por Cristina Quintanar, y la Mesa 3, "La Apropiación", conducida por Patricia Pérez Munguía. También se presenta el libro "La Peregrinación Mexica y su Paso por Territorio Queretano" y, ya por la noche, el Centro de las Artes de Querétaro recibe la presentación cultural "Manzanilla y Miel", a las 19:15 horas.

El tercer día mantiene la sede en el Archivo Histórico del Estado con la conferencia magistral "Invadir o Poblar. Breves Apuntamientos sobre la Llegada Hispana al Centro-Norte", la Mesa 4, "Los Actores", moderada por Omar Arteaga Paz, y la Mesa 5, "Reflexiones y Aportaciones", con Oliva Solís Hernández como moderadora; la jornada termina con la Compañía de Danza Aztlán, en el Centro de las Artes de Querétaro, a las 16:30 horas.

El congreso cierra el 12 de septiembre con actividades en Corregidora y Huimilpan: por la mañana, una visita al Museo de Sitio del INAH y un recorrido por la Zona Arqueológica de El Cerrito; al mediodía, en la Ex Hacienda de Apapátaro, la presentación del libro "Estudios Históricos, Sociales y Culturales sobre Huimilpan. Viajes y Andanzas por el Lugar de las Grandes Milpas", editado por el municipio de Huimilpan y el Centro INAH-Querétaro.

Después, la conferencia magistral "El Poblamiento Prehispánico de Huimilpan, Querétaro" y, a las 14:45 horas, la clausura del encuentro.

gobierno historia poblacion

Reciente

Tractocamión con pipa detenido en el acotamiento de la autopista México-Querétaro junto a camioneta con luces de emergencia
Editorial

Rampas de frenado bajan riesgo de accidentes de tráileres en la México Querétaro

El corredor de la autopista México-Querétaro que cruza San Juan del Río acumula más de mil 388 accidentes y 183 muertes desde 2020, según cifras oficiales.

Cielo nublado con lluvia sobre una calle de San Juan del Río, Querétaro, durante la alerta de la Conagua
San Juan del Río

SMN alerta lluvias fuertes en San Juan del Río este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional advierte descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 km/h en la región centro-sur del estado.

Autoridades y organizadores presentan Art Week Querétaro 2026 en rueda de prensa en Querétaro
Querétaro

Art Week Querétaro 2026 llega del 9 al 15 de noviembre

La feria, organizada por JustQro, reunirá galerías nacionales e internacionales con recorridos curados, programa VIP y premiación al talento emergente.

Maquinaria y personal de JAPAM realizan trabajos de cierre vial durante una obra de drenaje en San Juan del Río
San Juan del Río

JAPAM cierra dos carriles en Francisco Villa por falla de drenaje

Personal del organismo operador realiza trabajos de reparación de emergencia en la zona Centro de San Juan del Río mientras dure el cierre parcial.