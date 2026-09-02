San Juan del Río, 2 de septiembre de 2026.- Del 9 al 12 de septiembre, San Juan del Río, Corregidora, Huimilpan y la capital del estado serán sede del Congreso Regional Multidisciplinario "Cinco Siglos del Proceso de Poblamiento y Repoblamiento de la Región Queretana", un encuentro gratuito con registro previo sobre los procesos de poblamiento y repoblamiento, la conquista y las transformaciones sociales y territoriales de la región queretana.

El congreso está organizado y apoyado por la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro; la Asociación de cronistas municipales del Estado de Querétaro; la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; el Centro INAH de Querétaro (Instituto Nacional de Antropología e Historia), y los municipios de San Juan del Río, Querétaro, Corregidora y Huimilpan.

El registro es en línea, en registro.congresocincosiglos.mx, y el congreso ofrecerá además transporte gratuito, con registro previo y cupo limitado, para los traslados entre Querétaro, San Juan del Río, la Zona Arqueológica del Cerro y Barrio de la Cruz, y la Ex Hacienda de Apapátaro, entre otras rutas del programa.

La primera jornada, el 9 de septiembre, arranca en el Portal del Diezmo, en el Centro Histórico de San Juan del Río, con el acto de bienvenida a las 9:30 horas y la conferencia magistral "Diversidad Poblacional en el Centro-Norte.

Siglo XVI", con Rosa Brambila Paz, de la Dirección de Etnohistoria del INAH. Después se realiza la Mesa 1, "Poblamiento", moderada por el cronista municipal de San Juan del Río, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, con ponencias de cronistas e investigadores de Huichapan, en Hidalgo, y de Tequisquiapan y Cadereyta, en Querétaro.

Cierra con una visita guiada a la Zona Arqueológica del Cerro y Barrio de la Cruz, a cargo de Juan Carlos Saint-Charles Zetina, del Centro INAH-Querétaro.

Un día después la sede cambia al Salón de la Historia del Archivo Histórico del Estado de Querétaro, en la capital: ahí se inaugura formalmente el congreso con la conferencia magistral "Análisis Diplomático de la Real Cédula de 1541", la Mesa 2, "Poblamiento", moderada por Cristina Quintanar, y la Mesa 3, "La Apropiación", conducida por Patricia Pérez Munguía. También se presenta el libro "La Peregrinación Mexica y su Paso por Territorio Queretano" y, ya por la noche, el Centro de las Artes de Querétaro recibe la presentación cultural "Manzanilla y Miel", a las 19:15 horas.

El tercer día mantiene la sede en el Archivo Histórico del Estado con la conferencia magistral "Invadir o Poblar. Breves Apuntamientos sobre la Llegada Hispana al Centro-Norte", la Mesa 4, "Los Actores", moderada por Omar Arteaga Paz, y la Mesa 5, "Reflexiones y Aportaciones", con Oliva Solís Hernández como moderadora; la jornada termina con la Compañía de Danza Aztlán, en el Centro de las Artes de Querétaro, a las 16:30 horas.

El congreso cierra el 12 de septiembre con actividades en Corregidora y Huimilpan: por la mañana, una visita al Museo de Sitio del INAH y un recorrido por la Zona Arqueológica de El Cerrito; al mediodía, en la Ex Hacienda de Apapátaro, la presentación del libro "Estudios Históricos, Sociales y Culturales sobre Huimilpan. Viajes y Andanzas por el Lugar de las Grandes Milpas", editado por el municipio de Huimilpan y el Centro INAH-Querétaro.

Después, la conferencia magistral "El Poblamiento Prehispánico de Huimilpan, Querétaro" y, a las 14:45 horas, la clausura del encuentro.