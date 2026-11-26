Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Compradores que pagaron por lotes en desarrollos que presuntamente no tenían permiso para venderse presentaron denuncias, y por esos casos la Fiscalía General del Estado hizo nueve cateos simultáneos el 23 de noviembre en el municipio de Querétaro.
En el operativo hubo tres personas detenidas y se aseguraron seis inmuebles y seis vehículos.
Entre los inmuebles asegurados hay oficinas de venta, instalaciones de los propios desarrollos y casas muestra. Según la Fiscalía, las casas muestra presuntamente servían para ganarse la confianza de quienes buscaban comprar un terreno.
Las investigaciones se relacionan con la venta de lotes en cuatro desarrollos: Cumbres de San Fernando, Vachellia, Eucaliptos y El Mezquital. Se integran en dos carpetas de investigación por fraude genérico y por delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano.
En uno de los casos, las personas ofendidas compraron lotes y pagaron mensualidades. Después se dieron cuenta de que el desarrollo no tenía construcciones, calles ni servicios, y de que tampoco contaba con los permisos necesarios para venderse.
Las tres personas detenidas en los cateos se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad. rotativo.com.mxLa otra investigación se centra en una persona que presuntamente vendía lotes en tres desarrollos de las comunidades de Palo Alto, Cerro de la Cruz y Buenavista, en la delegación Santa Rosa Jáuregui. Entre 2022 y 2025, los compradores hicieron pagos parciales, pero no recibieron los documentos para escriturar ni los predios.
Más tarde supieron que esos desarrollos no tenían autorización para lotificar, vender ni cambiar el uso de suelo. Presentaron su denuncia en 2026 y, según la Fiscalía, la investigación empezó de inmediato.
Se catearon inmuebles en los fraccionamientos Milenio III y Quintas del Marqués, en las colonias San Gregorio, San Francisquito y Centro, y en las instalaciones de los tres desarrollos de Santa Rosa Jáuregui.
Además de los inmuebles y los vehículos, las autoridades aseguraron documentos, planos, expedientes, lonas publicitarias, equipos de cómputo y otros indicios relacionados con la venta de los predios.
Al frente del despliegue estuvieron personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID). Participaron también la Policía Estatal, la Policía Municipal de Querétaro y el Ejército Mexicano, este último como parte del Gabinete de Seguridad.
Las tres personas detenidas se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.
La Fiscalía seguirá analizando los planos, expedientes, equipos de cómputo y demás indicios asegurados para aclarar los hechos, determinar responsabilidades y conseguir la reparación del daño para quienes pagaron por los lotes.