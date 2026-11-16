Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- En un acto sindical, el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, dedicó parte de su mensaje a los empresarios: les pidió tener confianza en la organización y les ofreció su «mano amiga». Lo hizo en el Segundo Informe de Actividades de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Querétaro (FATEQ), la estructura de la CATEM en el estado.

Haces Barba sostuvo que los empleos existen gracias a la inversión privada, y desde ahí formuló su ofrecimiento.

“Y todo es posible por la inversión de los empresarios que arriesgan su capital cada día para generar empleos. A todos ellos, desde aquí, mi reconocimiento y mi mano amiga. Tengan confianza, señores empresarios de Querétaro, que en CATEM hay alianza por la productividad y la paz social”, expresó.

A los trabajadores catemistas les atribuyó un papel en esa alianza: seguir impulsando la modernización laboral “con paz laboral y armonizando los factores de la producción”.

El anfitrión del informe puso el acento en los trabajadores. El secretario general de la FATEQ, Erik Osornio Medina, reconoció la llegada de inversiones y la calidad de la fuerza laboral queretana, y planteó que ese crecimiento tiene destinatarios.

La FATEQ sostuvo que el desarrollo del estado debe traducirse en mejores condiciones de vida para los trabajadores. rotativo.com.mx

“Estamos convencidos de que ese desarrollo debe traducirse en mejores condiciones de vida para quienes todos los días hacen posible el crecimiento de nuestro estado”, dijo. Ante el gobernador, ofreció el respaldo de la confederación para un estado competitivo, con empleos dignos y justicia para todos los trabajadores.

Mauricio Kuri González coincidió con la confederación. Afirmó que Querétaro comparte con la CATEM la visión de que el crecimiento económico solo tiene sentido cuando se convierte en bienestar para las familias, y que su administración apuesta por la construcción de acuerdos entre trabajadores, empresarios y gobierno.

“Podemos tener distintas responsabilidades, pero compartir un mismo objetivo: que a Querétaro le vaya bien”, manifestó.

El gobernador también describió el tipo de sindicato que, a su juicio, exigen los cambios en las industrias, las tecnologías y las formas de trabajo: fuerte, moderno, democrático, que defienda los derechos de sus agremiados e impulse su capacitación. Atribuyó a las organizaciones sindicales un papel histórico en la estabilidad y la paz laboral del estado.

La mano tendida a los empresarios forma parte de la línea declarada de la propia confederación. La CATEM, fundada hace 15 años según la información oficial del acto, sostiene una alianza con los empresarios que invierten en México y, al mismo tiempo, plantea que los derechos de los trabajadores, formales e informales, deben estar protegidos por las leyes mexicanas.