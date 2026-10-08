Amealco, 8 de octubre de 2026.- El Sistema Estatal DIF (SEDIF) y el municipio de Amealco entregaron la rehabilitación del Aula Cocina de la Telesecundaria Leona Vicario, en la localidad de Donicá, un espacio que brinda atención a 170 estudiantes.
La entrega la encabezaron el director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, y el presidente municipal, Óscar Pérez Martínez, con el propósito de mejorar los espacios donde se ofrecen los desayunos escolares.
Gómez Niembro sostuvo que la base de la salud es la alimentación y que por eso el SEDIF tiene bajo su responsabilidad la estrategia alimentaria más potente y más grande del estado de Querétaro.
En Amealco, precisó, los desayunos escolares en caliente benefician a cerca de seis mil niñas, niños y adolescentes en 75 aulas cocina de 93 centros escolares.
Después puso una cifra a lo que el programa cambió para los estudiantes. Gómez Niembro afirmó: “Hay aproximadamente 800 niñas y niños como ustedes que antes no tenían el acceso a los desayunos en caliente y hoy sí lo tienen, eso vale oro y vale cualquier esfuerzo”.
En toda la entidad, los desayunos en caliente suman alrededor de 65 mil niñas y niños beneficiados, añadió.
Pérez Martínez agradeció a la presidenta del Patronato del SEDIF, Car Herrera de Kuri, el interés que ha puesto a favor de la niñez amealcense, y aseguró que un estudiante bien alimentado tiene más fuerza para aprender, crecer y soñar.
Con la rehabilitación, indicó el alcalde, el espacio vuelve a abrir sus puertas y “puede nuevamente cumplir con el propósito para el que fue creado”: que los niños y jóvenes tengan acceso a una alimentación sana y adecuada mientras estudian.
Gómez Niembro agradeció la colaboración del DIF Municipal, del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ) y de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) para seguir impulsando espacios dignos, donde los comités de madres de familia preparan los desayunos en la modalidad de caliente.
Asistieron el director de Alimentación del SEDIF, Emmanuel Hernández Rodríguez; la directora general del Sistema Municipal DIF de Amealco, Laura Chaparro Miranda, y el director de la telesecundaria, Levin Meneses Falcón, junto con alumnas, alumnos, docentes, personal administrativo y madres y padres de familia.
El director general del IFEQ, Fernando Orozco Vega, informó que este año se remodelaron tres cocinas de este tipo, en Huimilpan, Querétaro y Amealco. En la Telesecundaria Leona Vicario se cambió la cubierta y se hicieron trabajos en la base del tinaco, la caseta del tanque de gas y la pintura, además del cambio de luminarias y cancelería.