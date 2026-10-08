Rehabilitan aula cocina de telesecundaria en Donicá, Amealco

Los desayunos escolares en caliente benefician a cerca de seis mil estudiantes en 75 aulas cocina de 93 centros escolares de Amealco, según el SEDIF.

Mujer con delantal del DIF sostiene un plato con comida en el Aula Cocina de la Telesecundaria Leona Vicario, Amealco

En las aulas cocina, los comités de madres de familia preparan los desayunos escolares en la modalidad de caliente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco, 8 de octubre de 2026.- El Sistema Estatal DIF (SEDIF) y el municipio de Amealco entregaron la rehabilitación del Aula Cocina de la Telesecundaria Leona Vicario, en la localidad de Donicá, un espacio que brinda atención a 170 estudiantes.

La entrega la encabezaron el director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, y el presidente municipal, Óscar Pérez Martínez, con el propósito de mejorar los espacios donde se ofrecen los desayunos escolares.

Gómez Niembro sostuvo que la base de la salud es la alimentación y que por eso el SEDIF tiene bajo su responsabilidad la estrategia alimentaria más potente y más grande del estado de Querétaro.

En Amealco, precisó, los desayunos escolares en caliente benefician a cerca de seis mil niñas, niños y adolescentes en 75 aulas cocina de 93 centros escolares.

Después puso una cifra a lo que el programa cambió para los estudiantes. Gómez Niembro afirmó: “Hay aproximadamente 800 niñas y niños como ustedes que antes no tenían el acceso a los desayunos en caliente y hoy sí lo tienen, eso vale oro y vale cualquier esfuerzo”.

En toda la entidad, los desayunos en caliente suman alrededor de 65 mil niñas y niños beneficiados, añadió.

Pérez Martínez agradeció a la presidenta del Patronato del SEDIF, Car Herrera de Kuri, el interés que ha puesto a favor de la niñez amealcense, y aseguró que un estudiante bien alimentado tiene más fuerza para aprender, crecer y soñar.

Con la rehabilitación, indicó el alcalde, el espacio vuelve a abrir sus puertas y “puede nuevamente cumplir con el propósito para el que fue creado”: que los niños y jóvenes tengan acceso a una alimentación sana y adecuada mientras estudian.

Gómez Niembro agradeció la colaboración del DIF Municipal, del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ) y de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) para seguir impulsando espacios dignos, donde los comités de madres de familia preparan los desayunos en la modalidad de caliente.

Asistieron el director de Alimentación del SEDIF, Emmanuel Hernández Rodríguez; la directora general del Sistema Municipal DIF de Amealco, Laura Chaparro Miranda, y el director de la telesecundaria, Levin Meneses Falcón, junto con alumnas, alumnos, docentes, personal administrativo y madres y padres de familia.

El director general del IFEQ, Fernando Orozco Vega, informó que este año se remodelaron tres cocinas de este tipo, en Huimilpan, Querétaro y Amealco. En la Telesecundaria Leona Vicario se cambió la cubierta y se hicieron trabajos en la base del tinaco, la caseta del tanque de gas y la pintura, además del cambio de luminarias y cancelería.

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