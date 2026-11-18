Acámbaro, 18 de noviembre de 2026.- Dos hombres que circulaban en una motocicleta sin placas por la comunidad de San Mateo Tócuaro, en Acámbaro, Guanajuato, fueron detenidos tras una revisión en la que les aseguraron una pistola Colt calibre 9 milímetros y 33 dosis de presunta marihuana, según el reporte de las autoridades estatales de seguridad.
La intervención fue parte de un operativo conjunto de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Secretaría de la Defensa Nacional. Además del arma, durante la revisión se aseguraron un cargador y 13 cartuchos útiles.
Los detenidos tienen 41 y 25 años; no se difundieron sus nombres. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, en Acámbaro, que deberá investigar los hechos y determinar su situación jurídica.
Se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no resuelva lo contrario.
De acuerdo con el gobierno estatal, desde el inicio de la administración y con corte al 31 de octubre de 2026, se han asegurado 1,009 armas de fuego, 1,257 cargadores y 37,446 cartuchos útiles.
Las autoridades pidieron a quien tenga información sobre la portación ilegal de armas o cualquier otra actividad delictiva que la denuncie de forma anónima al 089.