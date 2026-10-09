San Juan del Río, 9 de octubre de 2026.- La gruta de la Virgen de Laguna de Lourdes busca consolidarse como atractivo de turismo religioso en San Juan del Río, una opción para quienes quieren conocer espacios de devoción fuera de los circuitos turísticos más concurridos de Querétaro.

El interés por el sitio coloca sobre la mesa una modalidad que une las prácticas religiosas con el conocimiento del territorio y de las tradiciones de la comunidad.

A diferencia de los destinos orientados principalmente al entretenimiento, estos espacios suelen recibir a visitantes que llegan por la fe, por una promesa, por una peregrinación o por el interés de conocer expresiones locales de espiritualidad.

En Querétaro, las celebraciones religiosas forman parte de la identidad de numerosas comunidades. Fiestas patronales, templos históricos y recorridos de peregrinación se ligan a la historia de cada pueblo y a la forma en que sus habitantes transmiten sus creencias de una generación a otra.

Para San Juan del Río, el posible desarrollo de estas visitas es una oportunidad para ampliar las opciones de turismo del municipio y dar a conocer lugares que no siempre figuran en los recorridos tradicionales por el Centro Histórico.

La difusión, por sí sola, no sostiene un atractivo así.

Que un sitio de estas características funcione como destino depende también de que se conserve el entorno, de que se respeten las prácticas religiosas y de que los visitantes reciban orientación adecuada, de modo que las visitas no afecten el espacio ni la vida cotidiana de la comunidad.

El valor de estos lugares rebasa su atractivo para quien llega de fuera: están ligados a la memoria, a las creencias y a la identidad de quienes los mantienen vivos.

Quien quiera conocer la gruta debe verificar antes las condiciones de acceso y atender las indicaciones de los responsables del lugar, y confirmar si existen horarios específicos para las visitas.

En el sitio es recomendable no dejar residuos y respetar las áreas de culto.

Para fotografiar ceremonias o a otras personas, la recomendación es solicitar autorización antes de hacerlo.