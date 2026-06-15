Cárdenas considera idóneos a los tres aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro

El legislador Mauricio Cárdenas Palacios sostuvo que cualquiera de los tres aspirantes puede encabezar la dependencia y reprochó la ausencia de Morena en las entrevistas.

El diputado Mauricio Cárdenas Palacios durante una intervención en el Congreso del Estado de Querétaro

El panista Mauricio Cárdenas Palacios calificó de idóneos a los tres aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

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Querétaro, 15 de junio de 2026.- El diputado del Partido Acción Nacional, Mauricio Cárdenas Palacios, consideró idóneos a los tres aspirantes que integran la terna para encabezar la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro, luego de revisar sus perfiles en las entrevistas, y sostuvo que cualquiera de ellos puede ocupar el cargo.

El legislador acompañó esa valoración con un reclamo a la bancada de Morena, que se ausentó del proceso de entrevistas por mantener su rechazo a la forma en que se designa el cargo. Cárdenas Palacios pidió a esos diputados sumarse a la deliberación y emitir su voto.

El procedimiento exige el respaldo de cuando menos 17 de los 25 diputados; si el Congreso no reúne esa mayoría calificada antes del 18 de junio, la designación recae en el Poder Ejecutivo. La definición entra así en su recta final, después de la terna enviada al Congreso el 19 de mayo.

La propuesta está integrada por María Elena Guadarrama Conejo, Juan Manuel Martínez López y Carlos A. de los Cobos Sepúlveda. Cárdenas Palacios señaló que los tres cuentan con experiencia en transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, prevención del lavado de dinero, combate a la corrupción y rendición de cuentas.

En las entrevistas pudimos revisar los tres perfiles y todos son idóneos y cumplen con los requisitos para ocupar el cargo. Son expertos en la materia por lo que cualquiera de los tres desempeñaría adecuadamente la responsabilidad de encabezar la Fiscalía Anticorrupción.

Lo afirmó el diputado Mauricio Cárdenas Palacios.

¿Por qué Morena se ausentó de las entrevistas?

El reproche del panista apuntó a la inasistencia de los legisladores de Morena, que rechazan el procedimiento de designación de este cargo. “La rendición de cuentas comienza por participar en los procesos públicos, escuchar a los aspirantes y votar con responsabilidad”, expresó.

El relevo cierra la gestión de nueve años de Benjamín Vargas Salazar, quien rindió su informe ante la Legislatura antes de concluir su periodo. La persona designada encabezará la institución durante nueve años.

Cárdenas Palacios respaldó su postura con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, que —según expuso— ubicó a Querétaro como la entidad con el menor porcentaje de percepción de corrupción del país, con 67%.

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