Querétaro detecta 122 casos de trabajo infantil en 84 operativos

Querétaro, 12 de junio de 2026.- La Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) detectó 122 casos de menores en actividades laborales a través de 84 operativos especiales realizados en distintos puntos de la entidad.

La secretaria del Trabajo y presidenta de la CITI, Liliana San Martín Castillo, encabezó el acto conmemorativo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil en la Casa de la Juventud, bajo el nombre "Sembrando Sueños sin Trabajo Infantil", con la presencia de niñas, niños, adolescentes e integrantes de la comisión.

Cada caso identificado se canalizó de manera inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la restitución de sus derechos, con acompañamiento y seguimiento a las familias involucradas.

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó el acto conmemorativo en la Casa de la Juventud junto a niñas, niños y adolescentes. rotativo.com.mx

¿Cuántos casos de trabajo infantil se han detectado en Querétaro?

Los 84 operativos derivaron en 122 casos de menores en situación laboral. En el caso de adolescentes trabajadores, la dependencia verifica que se cumplan las disposiciones legales que protegen su integridad, educación y desarrollo, mientras que las niñas y niños se remiten a las instancias correspondientes.

San Martín Castillo explicó que el estado opera un protocolo propio para actuar de forma coordinada ante cada detección.

"En Querétaro hemos construido una política pública sólida para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Fuimos pioneros en la implementación de un Protocolo Interinstitucional para la Detección, Atención y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de trabajo infantil, una herramienta que nos permite actuar de manera coordinada y oportuna para salvaguardar su bienestar", señaló.

La estrategia se apoya en antecedentes como el convenio interinstitucional firmado con la Fiscalía y en las acciones de prevención en verano que la dependencia activa cada temporada vacacional.

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó el acto conmemorativo en la Casa de la Juventud junto a niñas, niños y adolescentes. rotativo.com.mx

Comisiones en los 18 municipios

San Martín Castillo indicó que la totalidad de los municipios del estado ya cuenta con una comisión local para prevenir, detectar y atender casos.

"Hoy los 18 municipios del estado cuentan con una Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Esta red de colaboración nos permite fortalecer la prevención, detección y atención de casos en todo el territorio queretano, reafirmando nuestro compromiso de erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente permitido por la ley", afirmó.

Como parte de la jornada, más de 250 niñas, niños y adolescentes participaron en actividades lúdicas y de sensibilización organizadas por las dependencias que integran la comisión, con el fin de que conozcan sus derechos. El panorama nacional dimensiona el reto que enfrenta el país en la materia.

La Secretaría del Trabajo prevé sostener los operativos y la coordinación con la Procuraduría de Protección durante el resto del año para ampliar la cobertura territorial de la estrategia.