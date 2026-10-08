Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La tormenta tropical Simon se intensificaría rápidamente a huracán mayor mientras se aproxima a las costas del occidente de México, pronosticó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su Aviso Meteorológico 84-26.

A las 12:00 horas, tiempo del centro del país, el sistema se ubicó en el océano Pacífico a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 580 al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Registró vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), rachas de 120 km/h y un desplazamiento hacia el oeste a 7 km/h.

Por su cercanía, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia por vientos de huracán desde Manzanillo hasta Punta Mita, Nayarit, y otra por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo.

La circulación de Simon originará lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros (mm), en la costa y el sur de Guerrero y en la costa de Michoacán. Habrá lluvias intensas, de 75 a 150 mm, en el noroeste, el centro y la costa de Oaxaca, y muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el oeste y el sur de Jalisco y en Colima.

En las costas de Guerrero y Michoacán se esperan vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h; en las de Colima, de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. El oleaje alcanzará de tres a cuatro metros de altura en Colima, Michoacán y Guerrero, y de uno a dos metros en Jalisco.

En el golfo de México, el huracán Isaias, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 300 km al norte de Progreso, Yucatán, y a 465 al norte de Campeche, Campeche. Sus vientos máximos sostenidos son de 140 km/h, con rachas de 165 km/h, y avanza hacia el este-noreste a 17 km/h.

Isaias propiciará lluvias muy fuertes en el oeste y la costa de Campeche; la costa, el norte y el oeste de Yucatán; el centro y el sur de Veracruz; la costa de Tabasco y el norte de Quintana Roo. En costas de Yucatán soplarán vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, y el oleaje será de dos a tres metros en Campeche y Yucatán.

Conagua advirtió que las precipitaciones de ambos sistemas podrían causar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

La dependencia publica el seguimiento en gob.mx/conagua y smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima.