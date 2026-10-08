Prevén que Simon sea huracán mayor frente al occidente de México

Conagua mantiene zonas de vigilancia de Manzanillo a Punta Mita; Isaias, categoría 1, genera lluvias muy fuertes en el sureste del país.

Imagen satelital del SMN con la tormenta Simon frente a Guerrero y Michoacán y el huracán Isaias en el golfo de México

Simon se ubicó a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos de 100 km/h; Isaias, a 300 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La tormenta tropical Simon se intensificaría rápidamente a huracán mayor mientras se aproxima a las costas del occidente de México, pronosticó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su Aviso Meteorológico 84-26.

A las 12:00 horas, tiempo del centro del país, el sistema se ubicó en el océano Pacífico a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 580 al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Registró vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), rachas de 120 km/h y un desplazamiento hacia el oeste a 7 km/h.

Por su cercanía, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia por vientos de huracán desde Manzanillo hasta Punta Mita, Nayarit, y otra por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo.

La circulación de Simon originará lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros (mm), en la costa y el sur de Guerrero y en la costa de Michoacán. Habrá lluvias intensas, de 75 a 150 mm, en el noroeste, el centro y la costa de Oaxaca, y muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el oeste y el sur de Jalisco y en Colima.

En las costas de Guerrero y Michoacán se esperan vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h; en las de Colima, de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. El oleaje alcanzará de tres a cuatro metros de altura en Colima, Michoacán y Guerrero, y de uno a dos metros en Jalisco.

En el golfo de México, el huracán Isaias, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 300 km al norte de Progreso, Yucatán, y a 465 al norte de Campeche, Campeche. Sus vientos máximos sostenidos son de 140 km/h, con rachas de 165 km/h, y avanza hacia el este-noreste a 17 km/h.

Isaias propiciará lluvias muy fuertes en el oeste y la costa de Campeche; la costa, el norte y el oeste de Yucatán; el centro y el sur de Veracruz; la costa de Tabasco y el norte de Quintana Roo. En costas de Yucatán soplarán vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, y el oleaje será de dos a tres metros en Campeche y Yucatán.

Conagua advirtió que las precipitaciones de ambos sistemas podrían causar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

La dependencia publica el seguimiento en gob.mx/conagua y smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima.

clima lluvias huracanes

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