Querétaro, 27 de noviembre de 2026.— Más de 14 mil maestras y maestros de educación básica de Querétaro pusieron este viernes sobre la mesa los desafíos y las necesidades de sus propias escuelas, en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo 2026-2027.
El propósito de la jornada fue avanzar en la construcción de comunidades de aprendizaje: espacios en los que el diálogo, la reflexión crítica y la colaboración entre docentes impulsan el aprendizaje profesional y la toma de decisiones para atender lo que necesitan sus estudiantes.
Con el acompañamiento pedagógico de directivos y supervisores, los colectivos se miraron a sí mismos. Revisaron su práctica educativa y la manera de transformarla, y sistematizaron las experiencias que sus escuelas han desarrollado como comunidades de aprendizaje.
Para la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, una de las principales funciones del CTE es dar a cada colectivo docente la posibilidad de construir su propio itinerario de trabajo.
Ese itinerario, explicó, parte de una comprensión contextualizada de la realidad de cada escuela y de los retos que enfrenta en su territorio.
La funcionaria colocó al magisterio en el centro de ese proceso:
«El Consejo Técnico Escolar fortalece el papel protagónico de las maestras y los maestros en la construcción de soluciones para sus comunidades educativas, a través del diálogo, la reflexión y el aprendizaje entre pares, enriqueciendo saberes y prácticas que favorecen mejores oportunidades de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes», señaló.