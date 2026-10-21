San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- El municipio abrió su tercer lactario público en Ciudad Vive Oriente, un espacio al que puede entrar cualquier mujer sin trámite, informó la titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy.

El primero está en la propia Secretaría, en Corregidora 162, y el segundo en el DIF. El nuevo abrió el 15 de octubre en un sitio con oficinas y dependencias municipales, entre ellas el Registro Civil, al que acuden muchas mujeres a registrar a sus hijos o a hacer algún trámite. Está pensado también para las trabajadoras.

Ortiz Monroy explicó que los lactarios son espacios para mujeres en periodo de lactancia, con pecho o con fórmula. Son acogedores e higiénicos: una mujer puede refrescarse, descansar, dar de comer y, si lo necesita, retirar su leche y almacenarla.

Son públicos, insistió. “No se requiere ningún trámite”, dijo. En la Secretaría, donde hay vigilancia, basta con avisar que se va a usar el lactario.

Medir el uso será difícil. El de Ciudad Vive Oriente apenas abrió y, como no hay trámite, registro ni bitácora, la titular dijo que la afluencia se advertirá, tal vez, de forma visual.

Su objetivo es que se use mucho y “dejar este legado”, como dice el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, “para las mujeres sanjuanenses”.

Sobre abrir más, en comunidades alejadas del centro, Ortiz Monroy respondió que “por lo pronto en esta administración” este sería el último, aunque les encantaría abrir otros.

Invitó a empresas, tiendas de autoservicio y otros espacios a sumarse: contar con lugares para que las mujeres amamanten no corresponde solo al sector público, también al privado. Basta un sillón y un cambiador, y “es más de voluntad que realmente en la inversión”.

En la inauguración, personal del sector salud le comentó que también tiene lactarios: en la Jurisdicción Sanitaria, en la clínica de Santa Lucía y en el Centro de Salud Urbano, este último recién remodelado. Están abiertos a cualquier mujer que los requiera.