Abren tercer lactario público en San Juan del Río

El nuevo espacio, en Ciudad Vive Oriente, no exige trámite ni registro; la Secretaría de la Mujer invita a empresas y tiendas a abrir otros.

Judith Ortiz Monroy y Amaiyranil Estrella Carrillo, de la Secretaría de la Mujer, en entrevista sobre lactarios

dith Ortiz Monroy, titular de la Secretaría de la Mujer, dijo que el lactario de Ciudad Vive Oriente será el último de esta administración.

Getting your Trinity Audio player ready...
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 21, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
See Full Bio

San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- El municipio abrió su tercer lactario público en Ciudad Vive Oriente, un espacio al que puede entrar cualquier mujer sin trámite, informó la titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy.

El primero está en la propia Secretaría, en Corregidora 162, y el segundo en el DIF. El nuevo abrió el 15 de octubre en un sitio con oficinas y dependencias municipales, entre ellas el Registro Civil, al que acuden muchas mujeres a registrar a sus hijos o a hacer algún trámite. Está pensado también para las trabajadoras.

Ortiz Monroy explicó que los lactarios son espacios para mujeres en periodo de lactancia, con pecho o con fórmula. Son acogedores e higiénicos: una mujer puede refrescarse, descansar, dar de comer y, si lo necesita, retirar su leche y almacenarla.

Son públicos, insistió. “No se requiere ningún trámite”, dijo. En la Secretaría, donde hay vigilancia, basta con avisar que se va a usar el lactario.

Medir el uso será difícil. El de Ciudad Vive Oriente apenas abrió y, como no hay trámite, registro ni bitácora, la titular dijo que la afluencia se advertirá, tal vez, de forma visual.

Su objetivo es que se use mucho y “dejar este legado”, como dice el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, “para las mujeres sanjuanenses”.

Sobre abrir más, en comunidades alejadas del centro, Ortiz Monroy respondió que “por lo pronto en esta administración” este sería el último, aunque les encantaría abrir otros.

Invitó a empresas, tiendas de autoservicio y otros espacios a sumarse: contar con lugares para que las mujeres amamanten no corresponde solo al sector público, también al privado. Basta un sillón y un cambiador, y “es más de voluntad que realmente en la inversión”.

En la inauguración, personal del sector salud le comentó que también tiene lactarios: en la Jurisdicción Sanitaria, en la clínica de Santa Lucía y en el Centro de Salud Urbano, este último recién remodelado. Están abiertos a cualquier mujer que los requiera.

gobierno secretaria de la mujer mujer maternidad san juan del rio

Reciente

Flor de cempasúchil naranja con un botón junto a ella
México

Ciudad de México prevé 2.4 millones de plantas de cempasúchil

La Secretaría de Agricultura calcula una derrama de 40 millones de pesos para 700 productores, con Xochimilco y Tláhuac como zonas de cultivo.

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez habla ante banderas de México y Querétaro sobre el traslado de dominio
Legislatura

Permiten reducir traslado de dominio por herencias en Querétaro

La disposición está en las leyes de ingresos de 2026 de los 18 municipios y alcanza a cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes en línea recta.

Chepe Guerrero y otros dos hombres colocan con llanas la primera piedra de Mankiewicz México en Corregidora
Corregidora

Empresa alemana Mankiewicz invertirá 25 mdd en Corregidora

El proyecto en el Parque Industrial Industrialix contempla al menos 200 empleos directos y 50 indirectos.

Agua de una fuga escurre por un cauce de tierra y concreto con dos patos en la zona de Río Moctezuma, en San Juan del Río
San Juan del Río

Fuga de agua en San Juan del Río podría sumar casi 588 mil litros

Felipe Cabello Pérez, propietario del terreno donde está la tubería, pide a la JAPAM una compensación por el uso del suelo o que la retire.