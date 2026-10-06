Corregidora, 6 de octubre de 2026.- Un taller de 12 sesiones presenciales enseña a cuidadores de personas con discapacidad intelectual, sensorial, motora o física a acompañar desde el hogar la práctica de actividad física, con ejercicios sencillos y adaptables que favorecen la movilidad y la coordinación.
Lo organizan el Sistema Municipal DIF Corregidora y la Secretaría Municipal de la Mujer. Las sesiones iniciaron el 28 de septiembre y concluirán el 23 de octubre en la Coordinación de Accesibilidad e Inclusión.
En ellas se trabajan ejercicios de psicomotricidad gruesa, trabajo neuromuscular propioceptivo y activación física, con pelotas, aros, cuerdas, bastones, globos, mancuernas y ligas. La movilidad corporal se aborda mediante el baile.
Gaby Trápala, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF Corregidora, destacó la importancia de generar espacios que, además de acompañar a las familias, les proporcionen conocimientos que puedan llevar a su vida cotidiana.
“Queremos que las personas cuidadoras cuenten con herramientas prácticas que les permitan acompañar desde casa a las personas con discapacidad a su cargo, con actividades que puedan adaptar a sus necesidades y posibilidades. Para nosotros es muy importante seguir trabajando de manera cercana con las familias y sumar esfuerzos que favorezcan la inclusión”, señaló.
El taller también aborda capacidades coordinativas como adaptación, orientación, equilibrio, diferenciación, sincronización, reacción y ritmo, y capacidades físicas básicas relacionadas con fuerza, velocidad, resistencia y flexo elasticidad.