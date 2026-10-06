Corregidora capacita a cuidadores de personas con discapacidad

Son 12 sesiones, del 28 de septiembre al 23 de octubre, con psicomotricidad gruesa, activación física y baile.

Dos personas con chalecos de Corregidora conversan con otras dos en el taller para cuidadores de personas con discapacidad

El taller lo organizan el Sistema Municipal DIF Corregidora y la Secretaría Municipal de la Mujer para dar a cuidadores herramientas de actividad física en casa.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 6 de octubre de 2026.- Un taller de 12 sesiones presenciales enseña a cuidadores de personas con discapacidad intelectual, sensorial, motora o física a acompañar desde el hogar la práctica de actividad física, con ejercicios sencillos y adaptables que favorecen la movilidad y la coordinación.

Lo organizan el Sistema Municipal DIF Corregidora y la Secretaría Municipal de la Mujer. Las sesiones iniciaron el 28 de septiembre y concluirán el 23 de octubre en la Coordinación de Accesibilidad e Inclusión.

En ellas se trabajan ejercicios de psicomotricidad gruesa, trabajo neuromuscular propioceptivo y activación física, con pelotas, aros, cuerdas, bastones, globos, mancuernas y ligas. La movilidad corporal se aborda mediante el baile.

Gaby Trápala, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF Corregidora, destacó la importancia de generar espacios que, además de acompañar a las familias, les proporcionen conocimientos que puedan llevar a su vida cotidiana.

“Queremos que las personas cuidadoras cuenten con herramientas prácticas que les permitan acompañar desde casa a las personas con discapacidad a su cargo, con actividades que puedan adaptar a sus necesidades y posibilidades. Para nosotros es muy importante seguir trabajando de manera cercana con las familias y sumar esfuerzos que favorezcan la inclusión”, señaló.

El taller también aborda capacidades coordinativas como adaptación, orientación, equilibrio, diferenciación, sincronización, reacción y ritmo, y capacidades físicas básicas relacionadas con fuerza, velocidad, resistencia y flexo elasticidad.

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