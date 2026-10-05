San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- De enero a septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendió 47 reportes de amenazas de suicidio, de los cuales ocho terminaron en suicidios consumados, informó Miriam Edison Hernández, psicóloga del área de prevención de la corporación.

La Jurisdicción Sanitaria 2 lleva un registro menor: cinco casos en el municipio en lo que va de 2026. Su director, Ramón Alfonso Mancilla Ortíz, dijo que los ocho de seguridad pública deberán agregarse a la estadística sanitaria, probablemente cuando se integren los certificados correspondientes.

Los reportes llegan por la línea 911 o se detectan en las cámaras de vigilancia. Si hay riesgo inminente, un intento o un suicidio consumado, se activa el código violeta y acude la unidad especializada de atención a víctimas de la dirección de prevención del delito, integrada por psicólogos y trabajadores sociales.

Cuando el lesionado necesita traslado, Cruz Roja o Protección Civil lo atienden y ahí concluye la intervención policial. Si determinan que las lesiones no ponen en riesgo su vida, la unidad brinda contención psicológica y acerca a familiares, amigos o personas con quienes se sienta segura.

Esa unidad otorgó 82 contenciones psicológicas del 1 de enero al 21 de septiembre.

Desde el 11 de agosto, la dirección de prevención del delito impartió nueve conferencias en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Una de ellas, Mentes claras, corazones fuertes, aborda los tipos de ansiedad, que la corporación identifica como factor de riesgo. Otras pláticas tratan la violencia contra la mujer y las adicciones.

Para sus propios elementos, la corporación mantiene un área de atención psicológica, por la carga de reportes y delitos que atienden.