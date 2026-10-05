Salud y Seguridad Pública llevan cuentas distintas de suicidios en San Juan del Río

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal brindó 82 contenciones psicológicas del 1 de enero al 21 de septiembre.

Cifras de reportes de suicidio presentadas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río

Ocho de los 47 reportes de amenazas de suicidio terminaron en suicidios consumados, de enero a septiembre.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 05, 2026
Ana Cecilia Márquez
See Full Bio

San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- De enero a septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendió 47 reportes de amenazas de suicidio, de los cuales ocho terminaron en suicidios consumados, informó Miriam Edison Hernández, psicóloga del área de prevención de la corporación.

La Jurisdicción Sanitaria 2 lleva un registro menor: cinco casos en el municipio en lo que va de 2026. Su director, Ramón Alfonso Mancilla Ortíz, dijo que los ocho de seguridad pública deberán agregarse a la estadística sanitaria, probablemente cuando se integren los certificados correspondientes.

Los reportes llegan por la línea 911 o se detectan en las cámaras de vigilancia. Si hay riesgo inminente, un intento o un suicidio consumado, se activa el código violeta y acude la unidad especializada de atención a víctimas de la dirección de prevención del delito, integrada por psicólogos y trabajadores sociales.

Cuando el lesionado necesita traslado, Cruz Roja o Protección Civil lo atienden y ahí concluye la intervención policial. Si determinan que las lesiones no ponen en riesgo su vida, la unidad brinda contención psicológica y acerca a familiares, amigos o personas con quienes se sienta segura.

Esa unidad otorgó 82 contenciones psicológicas del 1 de enero al 21 de septiembre.

Desde el 11 de agosto, la dirección de prevención del delito impartió nueve conferencias en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Una de ellas, Mentes claras, corazones fuertes, aborda los tipos de ansiedad, que la corporación identifica como factor de riesgo. Otras pláticas tratan la violencia contra la mujer y las adicciones.

Para sus propios elementos, la corporación mantiene un área de atención psicológica, por la carga de reportes y delitos que atienden.

código violeta jurisdicción sanitaria 2 prevención del suicidio salud salud mental san juan del río secretaría de seguridad pública municipal

Reciente

Persona con casco y chaleco salvavidas frente a una corriente lodosa durante las lluvias en la sierra de Querétaro
Querétaro

Derrumbes por lluvias cierran caminos en Cadereyta y San Joaquín

Protección Civil reportó un deslizamiento en la carretera federal 120, en Cadereyta, y derrumbes en caminos de San Joaquín; hay maquinaria en las zonas afectadas.

Los resultados del ciclo y el número de productores que sacaron adelante sus cultivos se darán a conocer al cierre de la temporada de lluvias.
Querétaro

Afectaciones al campo queretano se sabrán al cierre de lluvias: SEDEA

El secretario de Desarrollo Agropecuario indicó que este año quedó menos superficie pendiente de recuperación y que los precios dependen de otras entidades.

Comités de Contraloría Social supervisan obras públicas por contrato en San Juan del Río, explicó el alcalde
San Juan del Río

Comités de vecinos supervisan obras en San Juan del Río

Los comités los convoca Desarrollo Social con vecinos de la localidad y trabajan con Obras Públicas, explicó el presidente municipal Roberto Cabrera.

Alcalde de San Juan del Río propone comprobar la vibración encendiendo y apagando un mecanismo de Kimberly Clark
San Juan del Río

Mesas con Kimberly Clark por vibración en San Juan del Río

El gobierno de San Juan del Río mantiene mesas de trabajo con vecinos y con Kimberly Clark por una vibración que se reporta en redes sociales.