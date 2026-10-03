Sentencian a Juan Diego “N” a tres años de prisión por dos robos a comercio

Los robos ocurrieron en agosto y septiembre de 2024 en dos comercios de la colonia; la Fiscalía integró videograbaciones y señalamientos de las personas ofendidas.

Ficha de la Fiscalía de Querétaro con fotografía de Juan Diego “N”, sentenciado por robo a comercio, con los ojos difuminados

Juan Diego “N” recibió una pena conjunta de tres años de prisión y 300 días de multa por dos robos a comercio cometidos en 2024.

Foto: Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de octubre de 2026.- Juan Diego “N” fue sentenciado a tres años de prisión por dos robos a comercio cometidos con armas blancas en la colonia Santa María Magdalena, del municipio de Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La autoridad judicial dictó la sentencia condenatoria por ambos hechos el 10 de agosto de 2026, durante una audiencia de procedimiento abreviado. La pena conjunta incluye 300 días de multa, equivalentes a 32,571 pesos.

Por sus antecedentes penales, Juan Diego “N” no obtuvo beneficios sustitutivos de la pena. La sentencia contempla además la suspensión de sus derechos y una amonestación en privado.

La Fiscalía detalló que el primer robo ocurrió el 1 de agosto de 2024. Juan Diego “N” ingresó acompañado de otra persona a un establecimiento comercial de la colonia. Mostraron un machete al trabajador, se apoderaron de un teléfono celular y dos computadoras portátiles, y se retiraron.

El segundo fue el 5 de septiembre de 2024, en una miscelánea de la misma colonia. Juan Diego “N” ingresó acompañado de otra persona, amenazó con un cuchillo a la víctima y se apoderó de dinero en efectivo y diversos productos del establecimiento.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito realizaron la inspección, digitalización y análisis de videograbaciones relacionadas con ambos hechos. Los señalamientos de las personas ofendidas fortalecieron los datos de prueba integrados en las dos carpetas de investigación.

Respecto de uno de los hechos, la sentencia fija el pago de 93,823.87 pesos por reparación del daño, cantidad que se cubrirá en ejecución de sentencia.

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