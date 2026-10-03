Querétaro, 3 de octubre de 2026.- Juan Diego “N” fue sentenciado a tres años de prisión por dos robos a comercio cometidos con armas blancas en la colonia Santa María Magdalena, del municipio de Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
La autoridad judicial dictó la sentencia condenatoria por ambos hechos el 10 de agosto de 2026, durante una audiencia de procedimiento abreviado. La pena conjunta incluye 300 días de multa, equivalentes a 32,571 pesos.
Por sus antecedentes penales, Juan Diego “N” no obtuvo beneficios sustitutivos de la pena. La sentencia contempla además la suspensión de sus derechos y una amonestación en privado.
La Fiscalía detalló que el primer robo ocurrió el 1 de agosto de 2024. Juan Diego “N” ingresó acompañado de otra persona a un establecimiento comercial de la colonia. Mostraron un machete al trabajador, se apoderaron de un teléfono celular y dos computadoras portátiles, y se retiraron.
El segundo fue el 5 de septiembre de 2024, en una miscelánea de la misma colonia. Juan Diego “N” ingresó acompañado de otra persona, amenazó con un cuchillo a la víctima y se apoderó de dinero en efectivo y diversos productos del establecimiento.
Elementos de la Policía de Investigación del Delito realizaron la inspección, digitalización y análisis de videograbaciones relacionadas con ambos hechos. Los señalamientos de las personas ofendidas fortalecieron los datos de prueba integrados en las dos carpetas de investigación.
Respecto de uno de los hechos, la sentencia fija el pago de 93,823.87 pesos por reparación del daño, cantidad que se cubrirá en ejecución de sentencia.