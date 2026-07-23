La Secretaría de Seguridad de Querétaro enumera doce señales de alerta que los vecinos de San Juan del Río deben denunciar

La dependencia estatal fija desde olor a sustancias químicas hasta violencia contra mujeres y menores como situaciones que los habitantes deben reportar, de manera anónima si prefieren.

Mujer joven con expresión de alerta en un estacionamiento mientras una figura encapuchada la sigue en el fondo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro enumera doce situaciones que los vecinos deben reportar al 089 o al 911, entre ellas personas con actitud de vigilar o seguir a otras.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de julio de 2026.- Una vivienda con ventanas cubiertas con periódico o pintura. Un vehículo que llega a deshoras. Una propiedad con olor a combustible.

Para la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, esas son situaciones que los vecinos de San Juan del Río deben denunciar —y no dejar pasar.

La dependencia distribuyó una campaña en la que enumera doce supuestos concretos que, a su juicio, ameritan un reporte ciudadano, ya sea al 089, la línea de denuncia anónima, o al 911, el número de emergencias.

El catálogo que publica la Secretaría mezcla señales de entorno con conductas observables. En el primer grupo entran propiedades con ventanas bloqueadas, inmuebles con olor a combustible o sustancias químicas, y lugares donde se escuchen detonaciones de armas de fuego.

En el segundo, personas con actitud de vigilar una calle o un domicilio, movimientos inusuales de vehículos y personas en altas horas de la noche, y quien porte cualquier tipo de arma.

La guía también abarca situaciones ligadas al tráfico de drogas y servicios prohibidos: lugares donde se venda estupefacientes o se ejerza la prostitución, establecimientos que expendan alcohol o sustancias prohibidas a menores de edad, y centros nocturnos con riñas o detonaciones.

Dos supuestos más tocan el ámbito doméstico y financiero: pagos adelantados ofrecidos por el arrendatario u otra persona sin identificarse, y desconocidos que lleguen a ofrecer servicios o entregas de paquetes que el habitante no solicitó.

El último punto, y el único que la dependencia carga de forma explícita sobre una condición de vulnerabilidad, se refiere a mujeres o menores que sufran violencia de cualquier tipo.

La Secretaría precisa que el 089 permite formular la denuncia sin revelar la identidad. El 911, en cambio, es la vía de emergencias; de acuerdo con lo que autoridades municipales han explicado en San Juan del Río, las llamadas se redirigen automáticamente al Centro de Información y Análisis para la Seguridad cuando la línea principal presenta saturación.

El llamado llega en un momento en que el ayuntamiento ha vinculado la cultura de la denuncia con la baja de incidencia delictiva registrada en el municipio, y en el que la corporación municipal mantiene operativos en carreteras y colonias con participación de la Guardia Nacional.

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