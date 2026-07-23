San Juan del Río, 23 de julio de 2026.- Una vivienda con ventanas cubiertas con periódico o pintura. Un vehículo que llega a deshoras. Una propiedad con olor a combustible.
Para la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, esas son situaciones que los vecinos de San Juan del Río deben denunciar —y no dejar pasar.
La dependencia distribuyó una campaña en la que enumera doce supuestos concretos que, a su juicio, ameritan un reporte ciudadano, ya sea al 089, la línea de denuncia anónima, o al 911, el número de emergencias.
El catálogo que publica la Secretaría mezcla señales de entorno con conductas observables. En el primer grupo entran propiedades con ventanas bloqueadas, inmuebles con olor a combustible o sustancias químicas, y lugares donde se escuchen detonaciones de armas de fuego.
En el segundo, personas con actitud de vigilar una calle o un domicilio, movimientos inusuales de vehículos y personas en altas horas de la noche, y quien porte cualquier tipo de arma.
La guía también abarca situaciones ligadas al tráfico de drogas y servicios prohibidos: lugares donde se venda estupefacientes o se ejerza la prostitución, establecimientos que expendan alcohol o sustancias prohibidas a menores de edad, y centros nocturnos con riñas o detonaciones.
Dos supuestos más tocan el ámbito doméstico y financiero: pagos adelantados ofrecidos por el arrendatario u otra persona sin identificarse, y desconocidos que lleguen a ofrecer servicios o entregas de paquetes que el habitante no solicitó.
El último punto, y el único que la dependencia carga de forma explícita sobre una condición de vulnerabilidad, se refiere a mujeres o menores que sufran violencia de cualquier tipo.
La Secretaría precisa que el 089 permite formular la denuncia sin revelar la identidad. El 911, en cambio, es la vía de emergencias; de acuerdo con lo que autoridades municipales han explicado en San Juan del Río, las llamadas se redirigen automáticamente al Centro de Información y Análisis para la Seguridad cuando la línea principal presenta saturación.
El llamado llega en un momento en que el ayuntamiento ha vinculado la cultura de la denuncia con la baja de incidencia delictiva registrada en el municipio, y en el que la corporación municipal mantiene operativos en carreteras y colonias con participación de la Guardia Nacional.