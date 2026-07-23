San Juan del Río, 23 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Querétaro difundió los requisitos para la renovación de la licencia de conducir en el municipio, con un beneficio que beneficia a tres grupos: adultos mayores con credencial del INAPAM, pensionados o jubilados, y personas con discapacidad que cuenten con credencial expedida por el DIF.
Todos ellos tienen derecho a un descuento del 50 por ciento sobre el costo del trámite.
Para completar la renovación, la dependencia solicita cuatro documentos: identificación oficial vigente con fotografía en original —que puede ser INE, pasaporte, CURP biométrico, la propia licencia de conducir del estado o forma migratoria—; comprobante de domicilio del estado de Querétaro impreso y con antigüedad no mayor a tres meses; comprobante de pago impreso; y vehículo con póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente.
La SSC advierte que no se aceptan copias ni fotografías digitales en celular como identificación oficial. En cuanto al comprobante de domicilio, se aceptan recibos de agua, luz, telefonía fija, gas natural, predial, estado de cuenta bancario a nombre del solicitante, constancia de residencia, constancia de situación fiscal o recibo de arrendamiento con RFC del solicitante.
El punto que más conductores pasan por alto: quienes cuenten con puntos de penalización vigentes no solo deberán presentar el examen médico habitual, sino también los exámenes teórico y práctico de manejo.