Renovación de licencia en San Juan del Río: descuento del 50% y qué pasa si tienes puntos de penalización

La SSC requiere cuatro documentos; los conductores con puntos de penalización vigentes tendrán que pasar exámenes adicionales al trámite regular.

Infografía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro con los requisitos para renovar la licencia de conducir en San Juan del Río en 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro difundió los documentos necesarios para la renovación de la licencia de conducir en el estado.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Querétaro difundió los requisitos para la renovación de la licencia de conducir en el municipio, con un beneficio que beneficia a tres grupos: adultos mayores con credencial del INAPAM, pensionados o jubilados, y personas con discapacidad que cuenten con credencial expedida por el DIF.

Todos ellos tienen derecho a un descuento del 50 por ciento sobre el costo del trámite.

Para completar la renovación, la dependencia solicita cuatro documentos: identificación oficial vigente con fotografía en original —que puede ser INE, pasaporte, CURP biométrico, la propia licencia de conducir del estado o forma migratoria—; comprobante de domicilio del estado de Querétaro impreso y con antigüedad no mayor a tres meses; comprobante de pago impreso; y vehículo con póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente.

La SSC advierte que no se aceptan copias ni fotografías digitales en celular como identificación oficial. En cuanto al comprobante de domicilio, se aceptan recibos de agua, luz, telefonía fija, gas natural, predial, estado de cuenta bancario a nombre del solicitante, constancia de residencia, constancia de situación fiscal o recibo de arrendamiento con RFC del solicitante.

El punto que más conductores pasan por alto: quienes cuenten con puntos de penalización vigentes no solo deberán presentar el examen médico habitual, sino también los exámenes teórico y práctico de manejo.

gobierno tramites licencias

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