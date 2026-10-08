San Juan del Río, 7 de octubre de 2026.- Por segundo año consecutivo, una obra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) ganó el primer lugar en la categoría “Acciones de los Comités de Contraloría Social” del Premio Nacional de Contraloría Social, etapa estatal 2026. El municipio también obtuvo el segundo lugar en “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”, con el proyecto Patrimonio Seguro: Un Trabajo de la Mano del Gobierno y la Ciudadanía, encabezado por Elba Gutiérrez Jiménez.

El gobernador Mauricio Kuri González entregó los reconocimientos al Comité de Contraloría Social de la obra de drenaje sanitario en El Rocío 3, que preside Gustavo Colín Chimal, y a Gutiérrez Jiménez. La ceremonia se realizó en el Centro de Atención Municipal, en Corregidora, con el secretario de la Contraloría del estado, Óscar García González; el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia; el director de la JAPAM, Toño Pérez; autoridades estatales y municipales, e integrantes de los comités participantes.

Integrantes de los comités premiados posan con sus reconocimientos tras la ceremonia. rotativo.com.mx

La obra premiada se ejecutó con PROAGUA 2025: mil 104.11 metros de red sanitaria con tubería de PVC de 12 pulgadas y descargas sanitarias, por 2 millones 883 mil 667.99 pesos, en beneficio de 805 habitantes. Con el primer lugar estatal, el comité representará a Querétaro en la siguiente fase del Premio Nacional de Contraloría Social 2026.

García González destacó el impacto de la obra en las familias: “Queremos reconocer la construcción de la red de drenaje sanitario en la colonia El Rocío 3, en San Juan del Río, una obra de infraestructura básica que contribuye a mejorar las condiciones de salubridad y calidad de vida de las familias”.

El gobernador Mauricio Kuri González entregó el reconocimiento al comité de la obra de drenaje en El Rocío 3. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia celebró que los reconocimientos pongan en alto el nombre del municipio. “San Juan del Río se llevó un primerísimo lugar en Contraloría Social y un segundo, maravilloso y gran lugar, en Acciones de Vigilancia. La verdad es que estamos muy contentos”, dijo. Felicitó a quienes participaron en la obra de la JAPAM y a una vecina que participa en Rancho de En medio y en la colonia Los Rocíos.

Toño Pérez atribuyó el resultado a la participación de las familias en la supervisión de las obras, además del trabajo institucional. “Seguimos poniendo el nombre de San Juan del Río en alto con todos los trabajos que hacemos desde la JAPAM, pero siempre acompañados de la sociedad organizada, de las colonias, de los barrios, de nuestras comunidades. Bien importante la participación ciudadana y aquí está la muestra”, expresó. Del comité dijo que estuvo pendiente de que la obra se hiciera “en tiempo, en forma, vigilando los recursos”.

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Colín Chimal recordó que las familias de la zona esperaron 24 años por el drenaje sanitario. Al integrarse al comité, contó, había incertidumbre sobre la responsabilidad de vigilar una obra pública; con la capacitación de la Secretaría de la Contraloría y el acompañamiento de la JAPAM, los vecinos aprendieron a supervisar los trabajos y el ejercicio de los recursos. “Nos convertimos, de alguna manera, en los ojos y la voz de las familias de nuestra colonia”, dijo, y reconoció la participación de las mujeres que integraron el comité.

Agradeció a la CONAGUA, al director de la JAPAM y su equipo, y al presidente municipal, porque “acciones como esta atienden necesidades que durante muchos años esperaron las familias y contribuyen al bienestar común de San Juan del Río”.

El Premio Nacional de Contraloría Social reconoce las mejores prácticas de vigilancia ciudadana en programas, obras y acciones públicas.