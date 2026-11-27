San Juan del Río, 27 de noviembre de 2026.- El Ayuntamiento aprobó un programa para entregar tinacos a familias del municipio, con un presupuesto de alrededor de 1.9 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Social operará el esquema, que se llama «San Juan Mejor - Hogares que Avanzan».
El Cabildo aprobó el programa y sus Reglas de Operación en sesión ordinaria. El objetivo es cuidar la salud de las familias sanjuanenses mejorando el almacenamiento de agua en los hogares. Desarrollo Social se encargará de aplicar las reglas y de vigilar que se cumplan.
En la misma sesión, síndicos y regidores aprobaron el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio fiscal 2027.
El documento ya se envió a la LXI Legislatura del Estado para su trámite, como lo establece la Ley para el Manejo de Recursos Públicos del Estado de Querétaro.
El Ayuntamiento también votó a favor del proyecto de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro en materia de reforma judicial. La decisión también se notificará a la Legislatura.
Además, autorizó modificar el Programa Operativo de Obra Anual en la parte que corresponde a la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2026.
La información difundida tras la sesión de Cabildo no precisa cuántas familias recibirán un tinaco, qué requisitos se pedirán para solicitarlo ni cuándo comenzará la entrega.