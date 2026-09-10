San Juan del Río, 10 de septiembre de 2026.- El gobierno de Querétaro entregó la remodelación de la Ciudad Judicial de San Juan del Río, con la que quedaron habilitadas las nuevas salas de oralidad civil y familiar del distrito.

La obra comprendió los juzgados, la recepción, la bodega y las oficinas instaladas en el espacio que antes ocupaba el auditorio, además del Centro de Convivencia Familiar, la plaza exterior, la caseta de vigilancia, el estacionamiento, el aire acondicionado y la iluminación del complejo.

La superficie intervenida fue de 1,430 metros cuadrados, con una inversión de 18.5 millones de pesos, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar, sobre la misma Ciudad Judicial que abogados litigantes señalaron en 2021 que había quedado chica ante el crecimiento de los juzgados.

Las nuevas salas permitirán aplicar de forma gradual las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La remodelación tuvo una inversión de 18.5 millones de pesos y una superficie de 1,430 metros cuadrados. rotativo.com.mx

El Congreso de la Unión presentó una iniciativa para extender hasta 2030 el plazo nacional de implementación, pero Querétaro decidió avanzar con procedimientos como los deslindes y apeo, las medidas de salvaguardia, y las tutorías y adopciones, definidos por magistrados y consejeros como punto de arranque.

Corte de listón inaugural de la remodelación de la Ciudad Judicial de San Juan del Río, Querétaro

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola, calificó la fecha como el inicio de una ruta hacia lo que llamó un "neoderecho civil" y "neoderecho familiar".

Citó una frase que dijo haber escuchado del gobernador: "Atrás de cada expediente hay una familia, hay alguien esperando justicia". La puesta en marcha ocurre en San Juan del Río, primer distrito en operar el nuevo modelo en el estado.

Guerra Urbiola informó que el municipio de San Juan del Río, a través de la síndica municipal Rosalba Ruiz Ramos, en representación del presidente municipal Roberto Cabrera, donará al Poder Judicial un predio vecino de alrededor de 2,000 metros cuadrados para futuras ampliaciones.

El Centro de Convivencia Familiar remodelado se suma a los espacios que el Poder Judicial ha habilitado en San Juan del Río para procesos que involucran a menores.

En el mismo acto, el gobernador entregó reconocimientos a las juezas y el juez de primera instancia del distrito: Ana Lilia García Cruz, jueza primera; Javier Arturo Nájera Gómez, juez tercero; María Lucero Patiño Rodríguez, jueza cuarta, y María Eugenia Sabino Hernández, jueza quinta.

El gobernador Mauricio Kuri González cerró el acto con una comparación institucional: "Todo lo que es el poder judicial yo lo veo como esa parte del cuerpo que le da a cada uno de los órganos lo que le corresponde".

Salgado Tovar había situado la obra dentro de una cifra mayor: 284 millones de pesos invertidos por el gobierno estatal en infraestructura de justicia a lo largo del quinto informe de gobierno.