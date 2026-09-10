Inauguran salas de oralidad civil y familiar en San Juan del Río

La remodelación de 1,430 metros cuadrados tuvo una inversión de 18.5 millones de pesos aportados por el gobierno estatal.

Corte de list\u00f3n inaugural de la remodelaci\u00f3n de la Ciudad Judicial de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro

La remodelación tuvo una inversión de 18.5 millones de pesos y una superficie de 1,430 metros cuadrados.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 10 de septiembre de 2026.- El gobierno de Querétaro entregó la remodelación de la Ciudad Judicial de San Juan del Río, con la que quedaron habilitadas las nuevas salas de oralidad civil y familiar del distrito.

La obra comprendió los juzgados, la recepción, la bodega y las oficinas instaladas en el espacio que antes ocupaba el auditorio, además del Centro de Convivencia Familiar, la plaza exterior, la caseta de vigilancia, el estacionamiento, el aire acondicionado y la iluminación del complejo.

La superficie intervenida fue de 1,430 metros cuadrados, con una inversión de 18.5 millones de pesos, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar, sobre la misma Ciudad Judicial que abogados litigantes señalaron en 2021 que había quedado chica ante el crecimiento de los juzgados.

Las nuevas salas permitirán aplicar de forma gradual las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Corte de list\u00f3n inaugural de la remodelaci\u00f3n de la Ciudad Judicial de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro La remodelación tuvo una inversión de 18.5 millones de pesos y una superficie de 1,430 metros cuadrados. rotativo.com.mx

El Congreso de la Unión presentó una iniciativa para extender hasta 2030 el plazo nacional de implementación, pero Querétaro decidió avanzar con procedimientos como los deslindes y apeo, las medidas de salvaguardia, y las tutorías y adopciones, definidos por magistrados y consejeros como punto de arranque.

Corte de listón inaugural de la remodelación de la Ciudad Judicial de San Juan del Río, Querétaro

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra Urbiola, calificó la fecha como el inicio de una ruta hacia lo que llamó un "neoderecho civil" y "neoderecho familiar".

Citó una frase que dijo haber escuchado del gobernador: "Atrás de cada expediente hay una familia, hay alguien esperando justicia". La puesta en marcha ocurre en San Juan del Río, primer distrito en operar el nuevo modelo en el estado.

Guerra Urbiola informó que el municipio de San Juan del Río, a través de la síndica municipal Rosalba Ruiz Ramos, en representación del presidente municipal Roberto Cabrera, donará al Poder Judicial un predio vecino de alrededor de 2,000 metros cuadrados para futuras ampliaciones.

El Centro de Convivencia Familiar remodelado se suma a los espacios que el Poder Judicial ha habilitado en San Juan del Río para procesos que involucran a menores.

En el mismo acto, el gobernador entregó reconocimientos a las juezas y el juez de primera instancia del distrito: Ana Lilia García Cruz, jueza primera; Javier Arturo Nájera Gómez, juez tercero; María Lucero Patiño Rodríguez, jueza cuarta, y María Eugenia Sabino Hernández, jueza quinta.

El gobernador Mauricio Kuri González cerró el acto con una comparación institucional: "Todo lo que es el poder judicial yo lo veo como esa parte del cuerpo que le da a cada uno de los órganos lo que le corresponde".

Salgado Tovar había situado la obra dentro de una cifra mayor: 284 millones de pesos invertidos por el gobierno estatal en infraestructura de justicia a lo largo del quinto informe de gobierno.

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