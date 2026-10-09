Sinaloa, 9 de octubre de 2026.- Una riña durante el horario de visitas en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, dejó 10 personas fallecidas y 16 heridas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Los hechos ocurrieron la mañana del 8 de octubre en el centro penitenciario, ubicado al sur del puerto, hasta donde se movilizaron elementos de seguridad y servicios de emergencia.

Entre los fallecidos hay nueve personas privadas de la libertad y un menor de edad que acudió al penal como visitante familiar.

Las 16 personas heridas son internos que, según el reporte oficial, fueron trasladados para recibir atención médica.

La magnitud del incidente generó preocupación entre familiares que se concentraron en las inmediaciones, mientras la Guardia Nacional y otras corporaciones intervinieron para recuperar el control del penal.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que la situación quedó bajo control. Como medida preventiva, las visitas fueron suspendidas, y personal de Trabajo Social comenzó a comunicarse con los familiares de las víctimas.

La Fiscalía General del Estado fue notificada para iniciar las investigaciones. Las diligencias deberán establecer cómo se originó la riña y si existen responsabilidades individuales.

Las autoridades permanecieron en el penal mientras avanzaban las diligencias, entre ellas la identificación de las víctimas y la atención de los lesionados.