Riña en penal de Mazatlán, Sinaloa, deja 10 muertos y 16 heridos

Ocurrió durante el horario de visitas en El Castillo; la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que la situación quedó bajo control.

Alambre de concertina sobre una cerca metálica, imagen ilustrativa de la riña en el penal de El Castillo, Mazatlán
  • La riña en el penal de El Castillo dejó 10 personas fallecidas y 16 heridas, según la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 09, 2026
Ana Cecilia Márquez
See Full Bio

Sinaloa, 9 de octubre de 2026.- Una riña durante el horario de visitas en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, dejó 10 personas fallecidas y 16 heridas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Los hechos ocurrieron la mañana del 8 de octubre en el centro penitenciario, ubicado al sur del puerto, hasta donde se movilizaron elementos de seguridad y servicios de emergencia.

Entre los fallecidos hay nueve personas privadas de la libertad y un menor de edad que acudió al penal como visitante familiar.

Las 16 personas heridas son internos que, según el reporte oficial, fueron trasladados para recibir atención médica.

La magnitud del incidente generó preocupación entre familiares que se concentraron en las inmediaciones, mientras la Guardia Nacional y otras corporaciones intervinieron para recuperar el control del penal.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que la situación quedó bajo control. Como medida preventiva, las visitas fueron suspendidas, y personal de Trabajo Social comenzó a comunicarse con los familiares de las víctimas.

La Fiscalía General del Estado fue notificada para iniciar las investigaciones. Las diligencias deberán establecer cómo se originó la riña y si existen responsabilidades individuales.

Las autoridades permanecieron en el penal mientras avanzaban las diligencias, entre ellas la identificación de las víctimas y la atención de los lesionados.

seguridad sucesos criminalidad sinaloa

Reciente

Paisaje serrano de Pinal de Amoles con montañas y un peñasco rocoso visto desde una cumbre con piedras al frente
Querétaro

Pinal de Amoles celebrará tres años como Pueblo Mágico el 10 de octubre

La Secretaría de Turismo estatal presenta la fecha como una oportunidad para promover las tradiciones y los atractivos de este municipio de la Sierra Gorda.

Mural de Ciudad Universitaria de la UNAM, obra del muralismo mexicano que será restaurada
Cultura

Restaurarán tres murales de Ciudad Universitaria: O’Gorman, Siqueiros y Rivera

El proyecto de la UNAM y World Monuments Fund incluye las obras de Juan O’Gorman, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.

Módulo de la Secretaría de Bienestar Animal con visitantes y una transportadora con un gato en una plaza comercial
Querétaro

Adopta un gato: dónde y a qué hora es la jornada en Querétaro

La Secretaría de Bienestar Animal estará de 12:00 a 16:00 horas con gatos bajo su resguardo e información sobre los requisitos para adoptar

Huevos blancos acomodados sobre espuma negra en primer plano
México

Producción de huevo en México crece 6.1% y su valor 18.8%

El volumen llegó a 3,469,598 toneladas y el valor a 114,881 millones de pesos; cinco estados suman 80.6% del total nacional.