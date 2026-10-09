Entrelazados Querétaro cumple tres años conectando ayuda

El alcalde Felifer Macías recibió un reconocimiento de la fundadora de Entrelazados, Gabriela Monjaraz, en un evento al que asistió el gobernador Mauricio Kuri.

Hombre con saco gris habla con micrófono ante asistentes en el aniversario de Entrelazados Querétaro

La red ha respaldado a personas en situación de vulnerabilidad y ha sumado esfuerzos en favor de asilos, niñas y niños, mujeres y personas con discapacidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Entrelazados Querétaro, la iniciativa que conecta a personas y organizaciones que necesitan apoyo con quienes desean brindarlo, cumplió tres años y reconoció a las y los participantes que han contribuido a distintas causas sociales.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, celebró el aniversario, que se llevó a cabo bajo el concepto “Volver a nuestras raíces para seguir creciendo”. Al evento asistió también el gobernador del estado, Mauricio Kuri.

Macías afirmó que las y los queretanos tienen la virtud de buscar siempre la manera de ayudar a quien más lo necesita y llamó a mantener presente la convicción de no dejar a nadie atrás. Planteó que la colaboración entre la sociedad civil y la ciudadanía permite construir una comunidad más fuerte y preservar las condiciones de vida que distinguen a Querétaro.

“Esa es la esencia de ser queretano, esa es la esencia de ser queretana y es lo que representa Entrelazados, ser una comunidad fuerte, una sociedad fuerte donde nadie se queda atrás”, enfatizó.

Pidió a los asistentes llevar “en la cabeza” y “en el corazón” que en Querétaro “a nadie dejamos atrás”. Con Entrelazados, la sociedad civil y las y los queretanos más fuertes que nunca, añadió, “vamos a hacer que Querétaro siga siendo Querétaro”.

La fundadora de Entrelazados Querétaro y regidora del Ayuntamiento de Querétaro, Gabriela Monjaraz, entregó un reconocimiento al alcalde por su compromiso con la iniciativa.

Monjaraz expresó su satisfacción por formar parte del proyecto y reconoció a quienes han contribuido a su crecimiento durante estos tres años. Señaló que los resultados alcanzados son fruto del entusiasmo y la participación de las personas que, desde distintos ámbitos, se han sumado a la causa en favor de los demás.

Desde 2023, Entrelazados promueve una red de colaboración basada en la empatía, la integridad, la transparencia y el amor, con acciones que, según la información difundida sobre el evento, generan un impacto positivo en la comunidad.

Según esa misma información, desde su creación la red ha respaldado a personas en situación de vulnerabilidad y ha sumado esfuerzos en favor de asilos, niñas y niños, mujeres, personas con discapacidad y distintas causas comunitarias.

Entre sus actividades destacan las jornadas mensuales de apoyo social, los eventos que promueven la participación ciudadana y el bien común, las alianzas con asociaciones, instituciones y empresas locales, y los espacios de encuentro para compartir, ayudar y transformar.

Felifer Mac\u00edas posa con la placa de reconocimiento que Entrelazados Quer\u00e9taro le entreg\u00f3

Entrelazados Querétaro entregó un reconocimiento al presidente municipal Felifer Macías por su compromiso con la iniciativa.
Asistentes al tercer aniversario de Entrelazados Quer\u00e9taro posan en grupo al aire libre durante el evento

Entrelazados Querétaro conecta a personas y organizaciones que necesitan apoyo con quienes desean brindarlo.
Asistentes al tercer aniversario de Entrelazados Quer\u00e9taro posan en grupo al aire libre durante el evento

Entrelazados Querétaro conecta a personas y organizaciones que necesitan apoyo con quienes desean brindarlo.

gobierno felifer macias asuntos sociales

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