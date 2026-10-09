Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Entrelazados Querétaro, la iniciativa que conecta a personas y organizaciones que necesitan apoyo con quienes desean brindarlo, cumplió tres años y reconoció a las y los participantes que han contribuido a distintas causas sociales.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, celebró el aniversario, que se llevó a cabo bajo el concepto “Volver a nuestras raíces para seguir creciendo”. Al evento asistió también el gobernador del estado, Mauricio Kuri.
Macías afirmó que las y los queretanos tienen la virtud de buscar siempre la manera de ayudar a quien más lo necesita y llamó a mantener presente la convicción de no dejar a nadie atrás. Planteó que la colaboración entre la sociedad civil y la ciudadanía permite construir una comunidad más fuerte y preservar las condiciones de vida que distinguen a Querétaro.
“Esa es la esencia de ser queretano, esa es la esencia de ser queretana y es lo que representa Entrelazados, ser una comunidad fuerte, una sociedad fuerte donde nadie se queda atrás”, enfatizó.
Pidió a los asistentes llevar “en la cabeza” y “en el corazón” que en Querétaro “a nadie dejamos atrás”. Con Entrelazados, la sociedad civil y las y los queretanos más fuertes que nunca, añadió, “vamos a hacer que Querétaro siga siendo Querétaro”.
La fundadora de Entrelazados Querétaro y regidora del Ayuntamiento de Querétaro, Gabriela Monjaraz, entregó un reconocimiento al alcalde por su compromiso con la iniciativa.
Monjaraz expresó su satisfacción por formar parte del proyecto y reconoció a quienes han contribuido a su crecimiento durante estos tres años. Señaló que los resultados alcanzados son fruto del entusiasmo y la participación de las personas que, desde distintos ámbitos, se han sumado a la causa en favor de los demás.
Desde 2023, Entrelazados promueve una red de colaboración basada en la empatía, la integridad, la transparencia y el amor, con acciones que, según la información difundida sobre el evento, generan un impacto positivo en la comunidad.
Según esa misma información, desde su creación la red ha respaldado a personas en situación de vulnerabilidad y ha sumado esfuerzos en favor de asilos, niñas y niños, mujeres, personas con discapacidad y distintas causas comunitarias.
Entre sus actividades destacan las jornadas mensuales de apoyo social, los eventos que promueven la participación ciudadana y el bien común, las alianzas con asociaciones, instituciones y empresas locales, y los espacios de encuentro para compartir, ayudar y transformar.
Entrelazados Querétaro entregó un reconocimiento al presidente municipal Felifer Macías por su compromiso con la iniciativa.
Entrelazados Querétaro conecta a personas y organizaciones que necesitan apoyo con quienes desean brindarlo.
Entrelazados Querétaro conecta a personas y organizaciones que necesitan apoyo con quienes desean brindarlo.