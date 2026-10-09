Canacintra San Juan del Río ve un 2027 mejor para la industria

El presidente de Canacintra San Juan del Río, Víctor Hugo Rodríguez López, advirtió que la incertidumbre por sí sola lleva al fracaso.

Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, habla sobre 2027
  • Víctor Hugo Rodríguez López, presidente de Canacintra San Juan del Río, advirtió que la incertidumbre por sí sola conduce al fracaso.
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 09, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 9 de octubre de 2026.- La industria de San Juan del Río entrará a 2027 con mejores perspectivas, de acuerdo con el presidente de Canacintra San Juan del Río, Víctor Hugo Rodríguez López, quien anticipó nuevos desarrollos para el año próximo.

El dirigente consideró que 2027 se viene mejor. No precisó proyectos, empresas ni montos, pero dijo que la Cámara informará en cuanto reciba reportes de nuevas expansiones o inversiones.

Antes de ello, pidió al sector mantener una actitud entusiasta, aunque acompañada de preparación y de información. Advirtió que la incertidumbre por sí sola conduce al fracaso, por lo que en su opinión las empresas deben estar informadas para decidir.

Rodríguez López había descrito antes un cierre de 2026 moderado, pero positivo. El tramo hacia 2027, dijo, requiere mantener esa lectura sin perder la cautela.

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