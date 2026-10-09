San Juan del Río, 9 de octubre de 2026.- La industria de San Juan del Río entrará a 2027 con mejores perspectivas, de acuerdo con el presidente de Canacintra San Juan del Río, Víctor Hugo Rodríguez López, quien anticipó nuevos desarrollos para el año próximo.

El dirigente consideró que 2027 se viene mejor. No precisó proyectos, empresas ni montos, pero dijo que la Cámara informará en cuanto reciba reportes de nuevas expansiones o inversiones.

Antes de ello, pidió al sector mantener una actitud entusiasta, aunque acompañada de preparación y de información. Advirtió que la incertidumbre por sí sola conduce al fracaso, por lo que en su opinión las empresas deben estar informadas para decidir.

Rodríguez López había descrito antes un cierre de 2026 moderado, pero positivo. El tramo hacia 2027, dijo, requiere mantener esa lectura sin perder la cautela.