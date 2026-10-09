Simon se intensifica a huracán categoría 2 y se acerca a México

El SMN prevé una categoría de huracán mayor para Simon, ubicado a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, con vientos sostenidos de 155 km/h.

Imagen satelital del SMN con el huracán Simon en el Pacífico mexicano, al sur de Manzanillo, y otros sistemas tropicales

A las 09:00 horas, Simon se ubicó a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h, según el SMN.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 09, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.- El huracán Simon se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, en el Pacífico mexicano, y ocasionará lluvias torrenciales en las costas de Guerrero y Michoacán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se ubicó a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 6 km/h.

El SMN pronostica que Simon alcance la categoría de huracán mayor durante el 9 de octubre, mientras se aproxima al occidente del país.

Las lluvias serán torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en la costa y el oeste de Guerrero, y en la costa y el este de Michoacán. En Colima se prevén lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, y en el este y el sur de Jalisco, lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

En las costas de Michoacán y Guerrero, el SMN prevé vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, y oleaje de 3.5 a 4.5 metros. En las costas de Jalisco, los vientos serán de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h, y el oleaje de 1.5 a 2.5 metros; en Colima, el oleaje alcanzará de 2.5 a 3.5 metros.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por vientos de huracán de Punta San Telmo, Michoacán, a Punta Mita, Nayarit. Estableció además una zona de vigilancia por vientos de huracán de Punta Mita a San Blas, Nayarit, y otra por vientos de tormenta tropical de Punta San Telmo a Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El organismo advirtió riesgo de deslaves, aumento de nivel en ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, y pidió a la población atender las indicaciones de Protección Civil.

En el Pacífico, la tormenta tropical Rachel se mantiene lejos de las costas y, según el pronóstico, se dirigirá en los próximos días hacia la península de Baja California. El huracán Isaias, de categoría 3, dejó de afectar al país por su distancia y trayectoria.

El SMN y la Conagua actualizan la información en www.gob.mx/conagua y smn.conagua.gob.mx, en las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima, y en las páginas de Facebook conaguamx y smnmexico.

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