Ciudad de México, 1 de octubre de 2026.- El huracán Rachel, de categoría 2, refuerza las lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, donde también se prevén vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas, el pronóstico prevé lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El norte de Coahuila podría registrar vientos fuertes con posible formación de torbellinos.

Zonas del centro y sur de México tendrán lluvias fuertes a muy fuertes, la misma intensidad pronosticada para la península de Yucatán y el sureste del país.

Ocho sistemas meteorológicos integran el reporte de la CNPC: el huracán Rachel, el sistema frontal y frente frío número 1, inestabilidad atmosférica, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles medios y altos, una vaguada en altura y la onda tropical número 42. La dependencia llamó a la población a tomar precauciones ante sus efectos.

La depresión tropical Diecinueve-E aparece en el océano Pacífico, al oeste de Rachel, en el mapa número 547 de sistemas meteorológicos actuales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con corte a las 06:00 horas.