San Juan del Río, 4 de noviembre de 2026.- Vecinos de distintas colonias de San Juan del Río comenzaron a recuperar el agua potable la noche del 3 de noviembre, después de la suspensión del suministro por trabajos de mantenimiento en la línea de conducción del pozo 20-A. Algunos reportaron haber pasado hasta tres días sin el servicio.

Algunos vecinos esperaban confirmar que el suministro se mantendría durante el 4 de noviembre. rotativo.com.mx

La suspensión comenzó a las 8:00 horas del 3 de noviembre y alcanzó a 15 colonias del municipio, entre ellas El Pedregal, Infonavit Pedregoso, Lomas de San Juan y Las Haciendas.

El aviso del corte de agua que difundió la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) completó la lista: San Rafael, Jardines del Pedregal, El Marfil, Villas del Pedregal, Villas del Parque, Nuevo San Juan, Conjunto Tomasita, La Deportiva, La Floresta, Praderas del Sol y Jardines del Valle. En Infonavit Pedregoso y Lomas de San Juan, la suspensión abarcó todas las secciones.

La JAPAM pidió a los habitantes almacenar agua.

De acuerdo con los testimonios de habitantes de las zonas visitadas, el suministro comenzó a regresar durante la noche del 3 de noviembre. La JAPAM había previsto que el servicio empezara a restablecerse en las primeras horas del 4 de noviembre, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica.

La suspensión comenzó a las 8:00 horas del 3 de noviembre y afectó a 15 colonias del municipio. rotativo.com.mx

Para quienes pasaron varios días sin agua, la recuperación llegó después de actividades cotidianas complicadas por la falta del servicio. Otros vecinos esperaban confirmar si el suministro se mantendría durante el 4 de noviembre.

El regreso del agua está confirmado en las zonas visitadas; la normalización del servicio en las 15 colonias no lo está, y entre los vecinos persiste la incertidumbre sobre nuevas interrupciones.