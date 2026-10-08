Recuperan 12 vehículos con reporte de robo en Escuinapa y Rosario

Hay SUV, pick up y sedanes de modelos de 2012 a 2023; de enero a septiembre, el Grupo Interinstitucional suma más de mil 400 recuperaciones.

Elementos de seguridad junto a una SUV roja recuperada en el operativo contra el robo de vehículos en Escuinapa y El Rosario
  • Las 12 unidades recuperadas en Escuinapa y El Rosario incluyen SUV, pick up y sedanes.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Sinaloa, 8 de octubre de 2026.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno que integran el Grupo Interinstitucional recuperaron 12 vehículos con reporte de robo y alteraciones en sus numerales en los municipios de Escuinapa y El Rosario, durante un operativo contra el robo de vehículos.

Las unidades son de tipo SUV, pick up y sedán, con modelos que van de 2012 a 2023. Su localización fue resultado de trabajos de inteligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que derivaron en el despliegue en ambos municipios.

Los 12 vehículos quedaron a disposición de la autoridad competente, que realizará las investigaciones correspondientes. Sobre cada unidad pesan dos señalamientos: el reporte de robo y la alteración de sus numerales.

De enero a septiembre de 2026, el Grupo Interinstitucional ha recuperado más de mil 400 vehículos con reporte de robo y alteraciones en sus series. Según informó, esas unidades también fueron puestas a disposición de las autoridades.

Con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado buscan fortalecer los operativos coordinados para prevenir y combatir el robo de vehículos y salvaguardar el patrimonio de las familias sinaloenses.

El Grupo Interinstitucional invitó a la ciudadanía a marcar el 9-1-1 para reportar cualquier emergencia y el 089 para presentar denuncias anónimas.

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