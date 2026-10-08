Recuperan 12 vehículos con reporte de robo en Escuinapa y Rosario

Sinaloa, 8 de octubre de 2026.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno que integran el Grupo Interinstitucional recuperaron 12 vehículos con reporte de robo y alteraciones en sus numerales en los municipios de Escuinapa y El Rosario, durante un operativo contra el robo de vehículos.
Las unidades son de tipo SUV, pick up y sedán, con modelos que van de 2012 a 2023. Su localización fue resultado de trabajos de inteligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que derivaron en el despliegue en ambos municipios.
Los 12 vehículos quedaron a disposición de la autoridad competente, que realizará las investigaciones correspondientes. Sobre cada unidad pesan dos señalamientos: el reporte de robo y la alteración de sus numerales.
De enero a septiembre de 2026, el Grupo Interinstitucional ha recuperado más de mil 400 vehículos con reporte de robo y alteraciones en sus series. Según informó, esas unidades también fueron puestas a disposición de las autoridades.
Con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado buscan fortalecer los operativos coordinados para prevenir y combatir el robo de vehículos y salvaguardar el patrimonio de las familias sinaloenses.
El Grupo Interinstitucional invitó a la ciudadanía a marcar el 9-1-1 para reportar cualquier emergencia y el 089 para presentar denuncias anónimas.