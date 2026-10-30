San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó por unanimidad, con 14 votos, un reconocimiento público póstumo al investigador Roque Alfredo Osornio Ríos, originario del municipio.

La propuesta fue del presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia.

Su viuda, Kisinet Aspiros Rivas, y sus hijos Santiago, Matías y Emilia recibieron la medalla conmemorativa.

La semblanza estuvo a cargo del síndico, José Francisco Landeras Layseca.

Osornio Ríos nació el 6 de agosto de 1976 en San Juan del Río.

Estudió Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Querétaro y después cursó la maestría y el doctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Su trayectoria unió la ingeniería y la mecatrónica con la consolidación de programas de posgrado y de proyectos de investigación en Querétaro.

Recibió reconocimientos y participó en actividades académicas internacionales.

Formó a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, a quienes llamaba “hijos académicos”.

Durante cerca de dos décadas encabezó una iniciativa en diciembre que visitaba comunidades vulnerables, con apoyo para familias y regalos para los niños. Comenzó como un esfuerzo personal y con el tiempo se sumaron otras personas.

Osornio Ríos murió el 26 de octubre de 2024 en San Juan del Río, a los 48 años.