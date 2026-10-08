San Juan del Río, 8 de octubre de 2026.- Usuarios de San Juan del Río han comenzado a reportar incrementos considerables en sus recibos de agua potable, con casos en los que el monto a pagar habría pasado de alrededor de 2 mil pesos a cifras que alcanzan hasta los 11 mil pesos, sin que los afectados identifiquen un cambio proporcional en su consumo.

De acuerdo con los testimonios de usuarios, al acudir a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) para solicitar una aclaración, una de las respuestas que reciben es revisar si existe alguna fuga dentro de sus domicilios.

La explicación, sin embargo, deja abierta una pregunta: ¿qué ocurre cuando el usuario no encuentra una fuga y el recibo continúa reflejando un consumo extraordinario?

El problema ya había sido señalado públicamente en septiembre. El 24 de ese mes, ciudadanos denunciaron incrementos inusuales en sus recibos y cuestionaron la falta de una explicación clara sobre los cobros.

No es la primera ocasión en que se presentan señalamientos de este tipo. En junio de 2023, usuarios de la zona centro también reportaron aumentos atípicos en sus recibos.

En aquella ocasión, JAPAM señaló que algunos casos podían estar relacionados con diferencias en los días en que se realizaba la toma de lectura: si el medidor era revisado varios días después de lo habitual, el periodo registrado podía acumular más consumo.

El contexto actual hace necesario revisar con mayor detalle cómo se están realizando las mediciones. En octubre de este año, JAPAM informó que mantendrá de manera permanente su programa de sustitución de medidores, al señalar que estos equipos tienen una vida útil estimada de entre cinco y siete años y que el organismo busca garantizar lecturas precisas.

Para 2026, la dependencia prevé superar los 5 mil medidores sustituidos.

Además, durante el primer cuatrimestre de 2026, JAPAM reportó haber atendido mil 806 fugas en la red hidráulica de San Juan del Río, principalmente en tomas de usuarios y también en componentes de la infraestructura de distribución.

Por ello, una fuga es una posibilidad que debe descartarse en cada caso, pero no necesariamente explica por sí sola todos los incrementos extraordinarios.

La pregunta para JAPAM es concreta: cuando un usuario pasa de pagar alrededor de 2 mil pesos a recibir un cobro de 10 u 11 mil pesos, ¿cómo comprueba el organismo que el consumo registrado es correcto?, ¿se revisa físicamente el medidor?, ¿se verifica la lectura anterior?, ¿se analiza si hubo una lectura estimada?, ¿y qué procedimiento existe para corregir un cobro cuando se detecta una anomalía?

El organismo también deberá aclarar cuántos usuarios han presentado este tipo de inconformidades durante 2026, cuántos casos han sido corregidos y cuántos terminaron atribuyéndose a fugas, errores de lectura o problemas con los medidores.

Mientras tanto, para los usuarios afectados, el recibo no representa solamente una cifra: puede convertirse en un cobro inesperado que impacta directamente en la economía familiar.

Y si el consumo habitual no cambió, la pregunta permanece: ¿qué cambió en el recibo?