Vinculan a proceso a "la doctora de los pies diabéticos" en Amealco

La cédula profesional que presentaba corresponde a otra profesionista; una paciente denunció pagos y afectaciones a su salud tras el tratamiento, según la Fiscalía.

Tarjeta de la Fiscalía de Querétaro que anuncia la prisión preventiva de María Luisa "N", con el rostro difuminado

La Fiscalía General del Estado difundió la tarjeta de vinculación a proceso de María Luisa "N", imputada por usurpación de profesiones en Amealco de Bonfil. Se presume inocente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco de Bonfil, Querétaro, 13 de julio de 2026.- María Luisa "N", conocida como "la doctora de los pies diabéticos", fue vinculada a proceso por el delito de usurpación de profesiones y permanece en prisión preventiva justificada, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro estableció que la cédula profesional con la que presuntamente se ostentaba como médica corresponde a otra profesionista.

La investigación inició con la denuncia de una persona que acudió a un consultorio del municipio de Amealco de Bonfil para recibir atención médica. De acuerdo con la Fiscalía, la denunciante señaló haber realizado pagos por los servicios recibidos y presentar afectaciones en su estado de salud tras el tratamiento que le fue prescrito.

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito realizó diversos actos de investigación, entre ellos la verificación de la cédula profesional utilizada en el consultorio y solicitudes de información a autoridades competentes, que permitieron establecer que el documento pertenece a otra persona.

Como parte de las diligencias se ejecutó una orden de cateo en el consultorio, donde fueron aseguradas recetas médicas emitidas con esa cédula, así como diversos medicamentos, indicios que se incorporaron a la carpeta de investigación. Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión contra la imputada, en una detención derivada de acciones operativas en el marco de Sinergia por Querétaro, según informó la institución.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a María Luisa "N", impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. La imputada se presume inocente mientras la autoridad judicial no declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

No es el primer proceso que la Fiscalía queretana consigue por este delito: en enero de 2025 fue vinculado a proceso un hombre que realizaba cirugías estéticas sin certificación en la capital del estado. Tras ese caso, la Legislatura local reformó el Código Penal para elevar las penas por usurpación de profesiones del sector salud, que van de dos a seis años de prisión y alcanzan hasta doce años cuando se practican cirugías.

La resolución se suma a otras vinculaciones recientes obtenidas por el Ministerio Público en el municipio, como la de un hombre procesado por homicidio doloso en riña en Amealco de Bonfil, también con prisión preventiva justificada.

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