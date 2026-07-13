Amealco de Bonfil, Querétaro, 13 de julio de 2026.- María Luisa "N", conocida como "la doctora de los pies diabéticos", fue vinculada a proceso por el delito de usurpación de profesiones y permanece en prisión preventiva justificada, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro estableció que la cédula profesional con la que presuntamente se ostentaba como médica corresponde a otra profesionista.
La investigación inició con la denuncia de una persona que acudió a un consultorio del municipio de Amealco de Bonfil para recibir atención médica. De acuerdo con la Fiscalía, la denunciante señaló haber realizado pagos por los servicios recibidos y presentar afectaciones en su estado de salud tras el tratamiento que le fue prescrito.
Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito realizó diversos actos de investigación, entre ellos la verificación de la cédula profesional utilizada en el consultorio y solicitudes de información a autoridades competentes, que permitieron establecer que el documento pertenece a otra persona.
Como parte de las diligencias se ejecutó una orden de cateo en el consultorio, donde fueron aseguradas recetas médicas emitidas con esa cédula, así como diversos medicamentos, indicios que se incorporaron a la carpeta de investigación. Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión contra la imputada, en una detención derivada de acciones operativas en el marco de Sinergia por Querétaro, según informó la institución.
En la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a María Luisa "N", impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. La imputada se presume inocente mientras la autoridad judicial no declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
No es el primer proceso que la Fiscalía queretana consigue por este delito: en enero de 2025 fue vinculado a proceso un hombre que realizaba cirugías estéticas sin certificación en la capital del estado. Tras ese caso, la Legislatura local reformó el Código Penal para elevar las penas por usurpación de profesiones del sector salud, que van de dos a seis años de prisión y alcanzan hasta doce años cuando se practican cirugías.
La resolución se suma a otras vinculaciones recientes obtenidas por el Ministerio Público en el municipio, como la de un hombre procesado por homicidio doloso en riña en Amealco de Bonfil, también con prisión preventiva justificada.