CEI supervisa el puente peatonal del Anillo Vial Junípero Serra

El paso superior, de 89 metros, registra más del 70% de avance y una inversión superior a 15 millones de pesos.

Trabajos de construcción del puente peatonal sobre el Anillo Vial Junípero Serra, a la altura de avenida Pie de la Cuesta

El paso superior tiene 89 metros de longitud, 10 columnas prefabricadas y nueve trabes, además de rampas de acceso.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de junio de 2026.- La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, supervisó el avance del puente peatonal que se construye sobre el Anillo Vial Junípero Serra, a la altura de la avenida Pie de la Cuesta, una obra que registra más del 70% de progreso.

De acuerdo con la dependencia estatal, el paso superior representa una inversión superior a 15 millones de pesos y se suma a las obras peatonales que la CEI ha desarrollado sobre esta misma vía para ordenar el cruce de personas.

¿Cómo es el puente peatonal del Anillo Vial Junípero Serra?

La estructura es un paso superior de 89 metros de longitud, conformado por 10 columnas prefabricadas y nueve trabes. El proyecto incluye rampas de acceso y salida para garantizar la accesibilidad de los usuarios.

La obra contempla además la instalación de luminarias, concreto estampado y elementos de protección peatonal, con el fin de ofrecer un cruce funcional y seguro sobre la Carretera Estatal 40.

¿Dónde se construye y para qué servirá?

El puente se levanta a la altura de la avenida Pie de la Cuesta, sobre el Anillo Vial Junípero Serra, una de las vías de mayor circulación de la zona metropolitana. El paso elevado permitirá separar el tránsito vehicular del flujo de peatones que cruzan la arteria.

Con más del 70% de avance, la obra se encuentra en una etapa avanzada de construcción. La instalación de rampas y elementos de protección busca que el cruce quede accesible para personas con movilidad reducida, además de los peatones que transitan a diario por la vialidad.

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