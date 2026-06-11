CEI supervisa el puente peatonal del Anillo Vial Junípero Serra

Querétaro, 11 de junio de 2026.- La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, supervisó el avance del puente peatonal que se construye sobre el Anillo Vial Junípero Serra, a la altura de la avenida Pie de la Cuesta, una obra que registra más del 70% de progreso.
De acuerdo con la dependencia estatal, el paso superior representa una inversión superior a 15 millones de pesos y se suma a las obras peatonales que la CEI ha desarrollado sobre esta misma vía para ordenar el cruce de personas.
¿Cómo es el puente peatonal del Anillo Vial Junípero Serra?
La estructura es un paso superior de 89 metros de longitud, conformado por 10 columnas prefabricadas y nueve trabes. El proyecto incluye rampas de acceso y salida para garantizar la accesibilidad de los usuarios.
La obra contempla además la instalación de luminarias, concreto estampado y elementos de protección peatonal, con el fin de ofrecer un cruce funcional y seguro sobre la Carretera Estatal 40.
¿Dónde se construye y para qué servirá?
El puente se levanta a la altura de la avenida Pie de la Cuesta, sobre el Anillo Vial Junípero Serra, una de las vías de mayor circulación de la zona metropolitana. El paso elevado permitirá separar el tránsito vehicular del flujo de peatones que cruzan la arteria.
Con más del 70% de avance, la obra se encuentra en una etapa avanzada de construcción. La instalación de rampas y elementos de protección busca que el cruce quede accesible para personas con movilidad reducida, además de los peatones que transitan a diario por la vialidad.