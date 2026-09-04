Querétaro, Querétaro, 4 de septiembre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso a Manrique "N" por el delito de robo calificado, quebrantando la confianza, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro acreditara la disposición de más de 70 millones de pesos pertenecientes a las personas morales para las que laboraba. Como medida cautelar, el juzgador le impuso prisión preventiva justificada.
Los actos de investigación permitieron identificar al probable interviniente y obtener información financiera con la que se establecieron movimientos bancarios: transferencias de recursos desde las cuentas de las personas morales ofendidas hacia cuentas personales, por un monto superior a 70 millones de pesos. La Fiscalía atribuyó la conducta al delito de robo quebrantando la confianza, derivado en este caso de la relación laboral entre el imputado y las empresas afectadas.
Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un Juez de Control una orden de aprehensión, además de una orden de cateo para un inmueble ubicado en el fraccionamiento Mirador del Campanario, en el municipio de Querétaro.
En acciones de Sinergia por Querétaro, la diligencia fue encabezada por elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del imputado.
Durante la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Manrique "N" por robo quebrantando la confianza e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.