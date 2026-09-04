Vinculan a proceso a Manrique "N" por robo de 70 mdp

La Fiscalía acreditó transferencias de cuentas de las empresas hacia cuentas personales del imputado, quien enfrenta prisión preventiva justificada.

Fachada de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, sede del caso por robo quebrantando la confianza.

Manrique "N" fue vinculado a proceso por robo calificado, quebrantando la confianza, tras la disposición de más de 70 millones de pesos de las empresas para las que laboraba. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 4 de septiembre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso a Manrique "N" por el delito de robo calificado, quebrantando la confianza, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro acreditara la disposición de más de 70 millones de pesos pertenecientes a las personas morales para las que laboraba. Como medida cautelar, el juzgador le impuso prisión preventiva justificada.

Los actos de investigación permitieron identificar al probable interviniente y obtener información financiera con la que se establecieron movimientos bancarios: transferencias de recursos desde las cuentas de las personas morales ofendidas hacia cuentas personales, por un monto superior a 70 millones de pesos. La Fiscalía atribuyó la conducta al delito de robo quebrantando la confianza, derivado en este caso de la relación laboral entre el imputado y las empresas afectadas.

Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un Juez de Control una orden de aprehensión, además de una orden de cateo para un inmueble ubicado en el fraccionamiento Mirador del Campanario, en el municipio de Querétaro.

En acciones de Sinergia por Querétaro, la diligencia fue encabezada por elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del imputado.

Durante la audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Manrique "N" por robo quebrantando la confianza e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

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