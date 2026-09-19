San Juan del Río pinta reductores y atiende Laguna de Lourdes

Dependencias municipales atendieron más de 60 solicitudes en mesas de trabajo instaladas en la comunidad.

Personal municipal atiende a una ciudadana en mesa de atención instalada en Laguna de Lourdes, San Juan del Río.

En las mesas de atención instaladas en Laguna de Lourdes participaron el DIF, la JAPAM y las secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario, que en conjunto atendieron más de 60 solicitudes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, pintó cinco reductores de velocidad y colocó cuatro señaléticas preventivas en Laguna de Lourdes, como parte de la edición número 67 de las jornadas de trabajo en comunidades que impulsa la Administración Municipal de San Juan del Río.

La acción se dio de forma simultánea a una jornada de atención ciudadana en mesas instaladas en la comunidad.

Trabajador de Obras P\u00fablicas pinta un reductor de velocidad en Laguna de Lourdes, San Juan del R\u00edo. Personal de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó cinco reductores de velocidad en Laguna de Lourdes, como parte de la jornada de trabajo en comunidades que impulsa la Administración Municipal de San Juan del Río. rotativo.com.mx

En esas mesas participaron el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las Secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario, además de una campaña de salud visual; en conjunto atendieron más de 60 solicitudes.

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología, adscrita a la misma Secretaría de Obras Públicas, donó ropa y árboles a la comunidad. La Secretaría de Desarrollo Social, por su parte, rehabilitó con pintura espacios públicos de Laguna de Lourdes.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, encabezó un encuentro con ciudadanas, ciudadanos y liderazgos de la comunidad, acompañado por integrantes del Gabinete Municipal, dentro del esquema de jornadas de trabajo "Viernes en Laguna de Lourdes" que la Administración Municipal ha replicado en distintas localidades del municipio.

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