San Juan del Río, 19 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, pintó cinco reductores de velocidad y colocó cuatro señaléticas preventivas en Laguna de Lourdes, como parte de la edición número 67 de las jornadas de trabajo en comunidades que impulsa la Administración Municipal de San Juan del Río.
La acción se dio de forma simultánea a una jornada de atención ciudadana en mesas instaladas en la comunidad.
Personal de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó cinco reductores de velocidad en Laguna de Lourdes, como parte de la jornada de trabajo en comunidades que impulsa la Administración Municipal de San Juan del Río. rotativo.com.mx
En esas mesas participaron el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las Secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario, además de una campaña de salud visual; en conjunto atendieron más de 60 solicitudes.
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología, adscrita a la misma Secretaría de Obras Públicas, donó ropa y árboles a la comunidad. La Secretaría de Desarrollo Social, por su parte, rehabilitó con pintura espacios públicos de Laguna de Lourdes.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, encabezó un encuentro con ciudadanas, ciudadanos y liderazgos de la comunidad, acompañado por integrantes del Gabinete Municipal, dentro del esquema de jornadas de trabajo "Viernes en Laguna de Lourdes" que la Administración Municipal ha replicado en distintas localidades del municipio.