Policía de Querétaro detiene a hombre por violencia familiar

Policías municipales atendieron un reporte del 9-1-1 por riña familiar; la Fiscalía General del Estado determinará su situación jurídica.

Dos policías municipales sujetan de las manos a un hombre con el rostro difuminado junto a una patrulla durante una detención nocturna

Policías municipales sujetan al hombre detenido por violencia familiar en la colonia La Esperanza, en Querétaro.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por el delito de violencia familiar en la colonia La Esperanza, tras un reporte recibido en el Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1.

El aviso daba cuenta de una riña familiar en un domicilio de la colonia, a donde se trasladaron los oficiales.

Ahí hicieron contacto con la persona reportante, quien señaló al hombre como agresivo contra una mujer que se encontraba dentro de la vivienda. La mujer manifestó su deseo de proceder legalmente y permitió el acceso de los policías al inmueble.

Con ese señalamiento, los oficiales detuvieron al hombre y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que determinará su situación jurídica.

Se presume su inocencia mientras no exista una sentencia que declare lo contrario. La corporación municipal no detalló más datos sobre el hecho.

seguridad criminalidad sucesos violencia familiar

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