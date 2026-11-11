Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por el delito de violencia familiar en la colonia La Esperanza, tras un reporte recibido en el Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1.
El aviso daba cuenta de una riña familiar en un domicilio de la colonia, a donde se trasladaron los oficiales.
Ahí hicieron contacto con la persona reportante, quien señaló al hombre como agresivo contra una mujer que se encontraba dentro de la vivienda. La mujer manifestó su deseo de proceder legalmente y permitió el acceso de los policías al inmueble.
Con ese señalamiento, los oficiales detuvieron al hombre y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que determinará su situación jurídica.
Se presume su inocencia mientras no exista una sentencia que declare lo contrario. La corporación municipal no detalló más datos sobre el hecho.