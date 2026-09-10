Poder Judicial explica a colectivo recursos en juicios familiares

Braulio Guerra Urbiola respondió a un colectivo de hombres que denuncia convivencias suspendidas por dichos que considera falsos.

Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Poder Judicial de Querétaro, durante declaración sobre recursos legales en juicios familiares.

Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, explicó los recursos legales disponibles ante denuncias que se consideren falsas en procesos familiares.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 10 de septiembre de 2026.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, explicó los recursos legales disponibles para quienes consideren haber sido denunciados falsamente en procesos familiares, luego de reunirse en dos ocasiones con integrantes de un colectivo de hombres que denuncia suspensiones de convivencia basadas en dichos que califica de falsos.

Las reuniones se realizaron en el Palacio de Justicia. El área jurídica del Poder Judicial sostuvo un encuentro adicional con el colectivo un día antes de la declaración del magistrado.

Guerra Urbiola sostuvo que presentar una declaración falsa ante autoridad es un delito y que quienes se consideren denunciados falsamente cuentan con la vía legal para proceder contra quien los haya denunciado.

"La verdad es que también por la denuncia falsa, quien denuncia falso es un delito, es decir, si hay una declaración falsa ante la autoridad, es un delito", dijo el magistrado, quien añadió que jueces y juezas resuelven con base en evidencias, pruebas y dictámenes psicológicos.

El colectivo atribuye a los procesos de convivencia suspendida testimonios que, según su experiencia, no han sido comprobados antes de ser tomados como válidos.

El Poder Judicial, dijo Guerra Urbiola, ha sensibilizado a jueces y juezas familiares para que la valoración de una denuncia no se sostenga solo en el dicho de una de las partes, sino en evidencia técnica.

Quien esté en desacuerdo con una resolución familiar puede apelar ante la sala familiar en segunda instancia o promover un juicio de amparo, precisó el magistrado.

El caso se suma a otros señalamientos sobre el uso de denuncias en procesos familiares en Querétaro: en marzo pasado, un padre soltero con custodia de sus hijos acusó ante el Cabildo de la capital que la Fiscalía procesaba una quinta denuncia en su contra pese a que las cuatro anteriores habían sido archivadas.

Guerra Urbiola insistió en que la paridad de género en un juicio familiar no beneficia solo a una de las partes: "la paridad, la igualdad de género en un juicio no se beneficia solamente a la mujer o al hombre (...) tiene que ser precisamente con paridad, con igualdad sustantiva y de acuerdo a la evidencia".

El magistrado se comprometió a mantener la imparcialidad y el equilibrio entre hombres y mujeres en los juicios familiares del estado.

poder judicial justicia familia

Reciente

El gobernador Mauricio Kuri González habla ante productores durante la entrega de apoyos en San Juan del Río
Editorial

Querétaro entrega semillas a 415 productores de San Juan del Río

El programa Dinamismo Agroalimentario benefició además a 164 productores del municipio con apoyos complementarios para el sector.

Grupo de funcionarios y comerciantes muestra ejemplares del folleto Querétaro Historia de Éxito en una cocina económica de Amealco de Bonfil.
Amealco

Diputada Leonor Mejía lleva brigada del Quinto Informe a Amealco

La legisladora acompañó a los secretarios Rosendo Anaya y Luis Nava, además del senador Agustín Dorantes, durante el recorrido por Amealco de Bonfil.

Andamiaje envuelve la torre campanario del Templo de San Juan de Dios durante su rehabilitación, en San Juan del Río.
San Juan del Río

San Juan del Río invierte $4.3 mdp en templo San Juan de Dios

La obra, que beneficiará a cerca de 300 mil personas, es supervisada por autoridades federales y municipales de cultura.

Vialidad de Querétaro con agua acumulada durante temporada de lluvias.
Editorial

Lluvias fuertes y riesgo de inundaciones en el sur de Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional prevé descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la entidad.