San Juan del Río, 10 de septiembre de 2026.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, explicó los recursos legales disponibles para quienes consideren haber sido denunciados falsamente en procesos familiares, luego de reunirse en dos ocasiones con integrantes de un colectivo de hombres que denuncia suspensiones de convivencia basadas en dichos que califica de falsos.
Las reuniones se realizaron en el Palacio de Justicia. El área jurídica del Poder Judicial sostuvo un encuentro adicional con el colectivo un día antes de la declaración del magistrado.
Guerra Urbiola sostuvo que presentar una declaración falsa ante autoridad es un delito y que quienes se consideren denunciados falsamente cuentan con la vía legal para proceder contra quien los haya denunciado.
"La verdad es que también por la denuncia falsa, quien denuncia falso es un delito, es decir, si hay una declaración falsa ante la autoridad, es un delito", dijo el magistrado, quien añadió que jueces y juezas resuelven con base en evidencias, pruebas y dictámenes psicológicos.
El colectivo atribuye a los procesos de convivencia suspendida testimonios que, según su experiencia, no han sido comprobados antes de ser tomados como válidos.
El Poder Judicial, dijo Guerra Urbiola, ha sensibilizado a jueces y juezas familiares para que la valoración de una denuncia no se sostenga solo en el dicho de una de las partes, sino en evidencia técnica.
Quien esté en desacuerdo con una resolución familiar puede apelar ante la sala familiar en segunda instancia o promover un juicio de amparo, precisó el magistrado.
El caso se suma a otros señalamientos sobre el uso de denuncias en procesos familiares en Querétaro: en marzo pasado, un padre soltero con custodia de sus hijos acusó ante el Cabildo de la capital que la Fiscalía procesaba una quinta denuncia en su contra pese a que las cuatro anteriores habían sido archivadas.
Guerra Urbiola insistió en que la paridad de género en un juicio familiar no beneficia solo a una de las partes: "la paridad, la igualdad de género en un juicio no se beneficia solamente a la mujer o al hombre (...) tiene que ser precisamente con paridad, con igualdad sustantiva y de acuerdo a la evidencia".
El magistrado se comprometió a mantener la imparcialidad y el equilibrio entre hombres y mujeres en los juicios familiares del estado.