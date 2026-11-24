Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Un hombre que entregaba un pedido en una miscelánea de la colonia Leyes de Reforma persiguió y retuvo al sujeto que, según su relato, sacó de su vehículo el celular que había dejado a la vista.
Los policías municipales que atendieron el reporte encontraron el teléfono en poder del señalado y lo detuvieron.
El Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1 canalizó el caso a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ). Al llegar a la calle 18, los oficiales se entrevistaron con el reportante, quien contó que el sujeto se acercó a su vehículo mientras él dejaba la mercancía y se llevó el aparato.
El afectado lo alcanzó cuadras adelante y lo retuvo hasta que llegó la patrulla.
Durante una inspección física, los agentes encontraron el celular descrito por el denunciante. La corporación identificó al probable responsable con el alias de “El Tío”, pero no dio a conocer su nombre.
Como el afectado decidió proceder legalmente, el hombre fue detenido por su probable participación en el delito de robo y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), que determinará su situación jurídica.