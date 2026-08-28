En México 17 millones de adultos mayores reciben Pensión de Bienestar

El programa federal ya beneficia a 14 millones de derechohabientes de 65 años y a 3 millones de mujeres de 60 a 64 años bajo el nuevo esquema Pensión Mujeres Bienestar

Mujeres se abrazan sonrientes durante evento de la Pensión de Bienestar para adultos mayores en México

El programa federal de Pensión de Bienestar ya beneficia de manera directa a 17 millones de personas adultas mayores en el país.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.- Diecisiete millones de personas adultas mayores de 60 años reciben ya el pago de su pensión de bienestar de manera directa y sin intermediarios, informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, al conmemorarse el Día del Adulto Mayor.

La funcionaria precisó que la cifra combina a los adultos mayores de 65 años y a las mujeres de 60 a 64 años que reciben ambos programas de pensión. Explicó que la Pensión para Adultos Mayores es un derecho consagrado en el artículo 4° constitucional y se otorga actualmente a 14 millones de derechohabientes.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, creada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya beneficia a 3 millones de mexicanas de 60 a 64 años, señaló Ramírez Amaya. "Nuestro principio ético, por el bien de todos, primero los pobres, es hoy una política de Estado (...) hoy se avanza por el Bienestar de quienes más lo necesitan", afirmó la secretaria.

Ramírez Amaya destacó también el programa Salud Casa por Casa, a través del cual 20 mil servidores de la salud visitan de manera gratuita los domicilios de los derechohabientes de la pensión para darles seguimiento médico. "Estamos en el territorio tocando puertas, escuchando y atendiendo de cerca las demandas de los adultos mayores", dijo la funcionaria.

La secretaria exhortó a los adultos mayores de 60 años o más a acudir al Módulo de Bienestar para tramitar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), que otorga descuentos en transporte, restaurantes, museos y eventos culturales.

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