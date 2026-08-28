Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.- Diecisiete millones de personas adultas mayores de 60 años reciben ya el pago de su pensión de bienestar de manera directa y sin intermediarios, informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, al conmemorarse el Día del Adulto Mayor.
La funcionaria precisó que la cifra combina a los adultos mayores de 65 años y a las mujeres de 60 a 64 años que reciben ambos programas de pensión. Explicó que la Pensión para Adultos Mayores es un derecho consagrado en el artículo 4° constitucional y se otorga actualmente a 14 millones de derechohabientes.
Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, creada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya beneficia a 3 millones de mexicanas de 60 a 64 años, señaló Ramírez Amaya. "Nuestro principio ético, por el bien de todos, primero los pobres, es hoy una política de Estado (...) hoy se avanza por el Bienestar de quienes más lo necesitan", afirmó la secretaria.
Ramírez Amaya destacó también el programa Salud Casa por Casa, a través del cual 20 mil servidores de la salud visitan de manera gratuita los domicilios de los derechohabientes de la pensión para darles seguimiento médico. "Estamos en el territorio tocando puertas, escuchando y atendiendo de cerca las demandas de los adultos mayores", dijo la funcionaria.
La secretaria exhortó a los adultos mayores de 60 años o más a acudir al Módulo de Bienestar para tramitar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), que otorga descuentos en transporte, restaurantes, museos y eventos culturales.