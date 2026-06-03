Canacintra San Juan del Río realizará su Open House 2026 el 2 de julio

San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en San Juan del Río realizará la segunda edición de su Open House el 2 de julio, a partir de las 9:30 horas, en el Instituto Tecnológico de San Juan del Río, con entrada gratuita para el público.
El encuentro conserva la logística como columna del programa, pero incorpora por primera vez la sustentabilidad como segundo eje. "Conectando cadenas de suministro con un futuro sustentable" es el lema elegido este año, según expuso el presidente del organismo, Víctor Hugo Rodríguez López.
¿Cuándo y dónde es el Open House Canacintra 2026?
La cita es el 2 de julio en el campus del Tecnológico local. El acceso no tiene costo y el registro está abierto a través de las plataformas de la cámara. Habrá una zona de exposición donde las empresas anfitrionas mostrarán sus soluciones, además de espacios de vinculación entre los asistentes.
El comité de Industrias Diversas, que encabeza Carlos Suárez, planteó que la logística y la energía limpia funcionan como ejes que se cruzan. Entre las soluciones que se exhibirán mencionó la instalación de paneles solares y los sistemas de almacenamiento como vías para reducir costos y sostener la operación de las plantas.
El comité de Industrias Diversas adelantó que el foro exhibirá soluciones de energía solar y de almacenamiento para la industria. rotativo.com.mx
¿Qué empresas pueden participar en el Open House?
El foro es gratuito y está abierto a cualquier negocio, desde una tortillería hasta una gran industria, indicó el comité organizador. La intención, señalaron, es que cada asistente salga con una cotización, una negociación o una herramienta concreta.
La líder del comité de Sostenibilidad, Karen Trejo Garduño, ubicó la agenda ambiental como un factor de competitividad y no como un gasto. El módulo de sustentabilidad reunirá temas de eficiencia energética, gestión ambiental, economía circular y cumplimiento normativo, con proveedores que orientarán a las empresas sobre cómo aplicarlos.
La primera edición, en 2025, concentró su programa en el transporte y la logística. El organismo llega a esta cita con un historial de iniciativas en la materia, entre ellas su programa anticorrupción con firmas locales y su acompañamiento a la industria sustentable del municipio.
El Instituto Tecnológico de San Juan del Río fungirá como anfitrión, en una alianza que la cámara describió como estratégica para acercar a la industria con la academia.