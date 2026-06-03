Canacintra San Juan del Río realizará su Open House 2026 el 2 de julio

El foro empresarial sumará la sustentabilidad a la logística que dominó su primera edición y mantendrá la entrada gratuita para el público.

Directivos de Canacintra San Juan del Río presentan el programa del Open House 2026 ante medios de comunicación.

El presidente de Canacintra San Juan del Río, Víctor Hugo Rodríguez López, encabezó la presentación del Open House 2026 ante medios locales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en San Juan del Río realizará la segunda edición de su Open House el 2 de julio, a partir de las 9:30 horas, en el Instituto Tecnológico de San Juan del Río, con entrada gratuita para el público.

El encuentro conserva la logística como columna del programa, pero incorpora por primera vez la sustentabilidad como segundo eje. "Conectando cadenas de suministro con un futuro sustentable" es el lema elegido este año, según expuso el presidente del organismo, Víctor Hugo Rodríguez López.

¿Cuándo y dónde es el Open House Canacintra 2026?

La cita es el 2 de julio en el campus del Tecnológico local. El acceso no tiene costo y el registro está abierto a través de las plataformas de la cámara. Habrá una zona de exposición donde las empresas anfitrionas mostrarán sus soluciones, además de espacios de vinculación entre los asistentes.

El comité de Industrias Diversas, que encabeza Carlos Suárez, planteó que la logística y la energía limpia funcionan como ejes que se cruzan. Entre las soluciones que se exhibirán mencionó la instalación de paneles solares y los sistemas de almacenamiento como vías para reducir costos y sostener la operación de las plantas.


Directivos de Canacintra San Juan del R\u00edo presentan el programa del Open House 2026 ante medios de comunicaci\u00f3n. El comité de Industrias Diversas adelantó que el foro exhibirá soluciones de energía solar y de almacenamiento para la industria. rotativo.com.mx

¿Qué empresas pueden participar en el Open House?

El foro es gratuito y está abierto a cualquier negocio, desde una tortillería hasta una gran industria, indicó el comité organizador. La intención, señalaron, es que cada asistente salga con una cotización, una negociación o una herramienta concreta.

La líder del comité de Sostenibilidad, Karen Trejo Garduño, ubicó la agenda ambiental como un factor de competitividad y no como un gasto. El módulo de sustentabilidad reunirá temas de eficiencia energética, gestión ambiental, economía circular y cumplimiento normativo, con proveedores que orientarán a las empresas sobre cómo aplicarlos.

La primera edición, en 2025, concentró su programa en el transporte y la logística. El organismo llega a esta cita con un historial de iniciativas en la materia, entre ellas su programa anticorrupción con firmas locales y su acompañamiento a la industria sustentable del municipio.

El Instituto Tecnológico de San Juan del Río fungirá como anfitrión, en una alianza que la cámara describió como estratégica para acercar a la industria con la academia.

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