Querétaro, 31 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro instaló más de 130 luminarias LED solares de alta tecnología en el Libramiento Surponiente durante la madrugada de este viernes, en una intervención ejecutada en horas nocturnas para evitar afectaciones a la circulación vehicular.
El alcalde Felipe Fernando Macías Olvera supervisó personalmente los trabajos en el sitio. Señaló que el municipio atiende con esta acción una de las principales solicitudes de los habitantes de la zona sur de la ciudad, en el marco de lo que describió como una política pública de iluminación. Invitó a la ciudadanía a reportar al número 070 cualquier luminaria que requiera reparación o zonas sin cobertura de alumbrado para su instalación.
Los trabajos se ejecutaron de noche para evitar afectaciones al tránsito vehicular en el Libramiento Surponiente. rotativo.com.mx
El secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa, señaló que una red de alumbrado más amplia permite reducir los costos de consumo energético y de mantenimiento, además de mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por las vialidades de la ciudad.
Macías Olvera precisó que el mantenimiento de la carpeta asfáltica, el bacheo y la rehabilitación del Libramiento Surponiente corresponden al Gobierno Federal, al ser una vialidad de jurisdicción federal, pero que el municipio ejerce las atribuciones que le competen en materia de alumbrado público.
La intervención nocturna en el Libramiento Surponiente forma parte de un programa de expansión del alumbrado que, según el alcalde, llevará al municipio a operar 120 mil luminarias en funcionamiento durante 2026. En abril pasado, Armando Presa anunció que una siguiente fase contemplaría el acceso a Altos de Juriquilla, Boulevard Peñaflor y el libramiento Norponiente, y precisó que entre marzo y diciembre de 2025 el municipio instaló más de 9 mil luminarias entre LED y solares con una inversión cercana a 80 millones de pesos.
El municipio instaló más de 130 luminarias LED solares en el Libramiento Surponiente durante la madrugada del viernes para no afectar la circulación vial. rotativo.com.mx
El municipio mantiene un programa de modernización del alumbrado que ya incluyó intervenciones en el Centro Histórico, donde se colocaron 150 luminarias en el perímetro de la Alameda Hidalgo bajo autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.