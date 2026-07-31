Municipio de Querétaro instala más de 130 luminarias LED en el Libramiento Surponiente

Los trabajos se ejecutaron de noche para no interrumpir la circulación; el alcalde Felifer Macías supervisó la instalación junto al secretario de Servicios Públicos, Armando Presa.

Alcalde Felifer Macías y el secretario Armando Presa supervisan la instalación de luminarias LED en el Libramiento Surponiente de Querétaro al amanecer del 31 de julio de 2026

El municipio instaló más de 130 luminarias LED solares en el Libramiento Surponiente durante la madrugada del viernes para no afectar la circulación vial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro instaló más de 130 luminarias LED solares de alta tecnología en el Libramiento Surponiente durante la madrugada de este viernes, en una intervención ejecutada en horas nocturnas para evitar afectaciones a la circulación vehicular.

El alcalde Felipe Fernando Macías Olvera supervisó personalmente los trabajos en el sitio. Señaló que el municipio atiende con esta acción una de las principales solicitudes de los habitantes de la zona sur de la ciudad, en el marco de lo que describió como una política pública de iluminación. Invitó a la ciudadanía a reportar al número 070 cualquier luminaria que requiera reparación o zonas sin cobertura de alumbrado para su instalación.

T\u00e9cnico municipal instala luminaria LED solar en el Libramiento Surponiente de Quer\u00e9taro desde una canastilla elevadora durante la madrugada del 31 de julio de 2026 Los trabajos se ejecutaron de noche para evitar afectaciones al tránsito vehicular en el Libramiento Surponiente. rotativo.com.mx

El secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa, señaló que una red de alumbrado más amplia permite reducir los costos de consumo energético y de mantenimiento, además de mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por las vialidades de la ciudad.

Macías Olvera precisó que el mantenimiento de la carpeta asfáltica, el bacheo y la rehabilitación del Libramiento Surponiente corresponden al Gobierno Federal, al ser una vialidad de jurisdicción federal, pero que el municipio ejerce las atribuciones que le competen en materia de alumbrado público.

La intervención nocturna en el Libramiento Surponiente forma parte de un programa de expansión del alumbrado que, según el alcalde, llevará al municipio a operar 120 mil luminarias en funcionamiento durante 2026. En abril pasado, Armando Presa anunció que una siguiente fase contemplaría el acceso a Altos de Juriquilla, Boulevard Peñaflor y el libramiento Norponiente, y precisó que entre marzo y diciembre de 2025 el municipio instaló más de 9 mil luminarias entre LED y solares con una inversión cercana a 80 millones de pesos.

Alcalde Felifer Mac\u00edas y el secretario Armando Presa supervisan la instalaci\u00f3n de luminarias LED en el Libramiento Surponiente de Quer\u00e9taro al amanecer del 31 de julio de 2026 El municipio instaló más de 130 luminarias LED solares en el Libramiento Surponiente durante la madrugada del viernes para no afectar la circulación vial. rotativo.com.mx

El municipio mantiene un programa de modernización del alumbrado que ya incluyó intervenciones en el Centro Histórico, donde se colocaron 150 luminarias en el perímetro de la Alameda Hidalgo bajo autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

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