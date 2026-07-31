Transporte comunitario de Querétaro supera 2 millones de ascensos con 16 rutas y 53 unidades

De los 2 millones de ascensos registrados desde marzo de 2025, más de 1.4 millones corresponden a las rutas de Santa Rosa Jáuregui y más de 600 mil a Felipe Carrillo Puerto desde julio del año pasado.

Unidad de transporte comunitario gratuito del municipio de Querétaro, sistema que superó los 2 millones de ascensos en 2026.

El transporte comunitario gratuito de Querétaro superó los 2 millones de ascensos desde su puesta en marcha y actualmente opera con 16 rutas y 53 unidades en Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto.

Municipio de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de julio de 2026.- El transporte comunitario gratuito del municipio de Querétaro rebasó los 2 millones de ascensos desde que arrancó en marzo de 2025, informó el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, durante su conferencia de prensa de este viernes.

De ese total, más de 1 millón 400 mil ascensos corresponden a las rutas que operan en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, mientras que desde julio del año pasado, cuando arrancaron los servicios en Felipe Carrillo Puerto, se han registrado más de 600 mil ascensos adicionales en esa delegación.

El sistema opera actualmente con 16 rutas y una flota de 53 unidades, de lunes a viernes en un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. Además de las comunidades de ambas delegaciones, el servicio conecta a seis fraccionamientos, al Parque Industrial Querétaro y a tres instituciones educativas de nivel medio superior y superior, según precisó el secretario.

El programa incluye transbordos gratuitos con el sistema Qrobus, lo que permite a los usuarios llegar desde sus comunidades a cualquier punto de la zona metropolitana sin costo adicional. Ángeles señaló que la demanda en las comunidades actualmente atendidas está cubierta y que por ahora no se contempla ampliar el número de rutas en lo que resta del año, aunque sí se realizan ajustes a los recorridos existentes con base en las necesidades que los propios usuarios reportan.

Para ampliar la cobertura del padrón, la Secretaría realiza jornadas de registro itinerante en las comunidades. En las semanas recientes se llevaron a cabo en La Gotera, La Estacada y Pintillo, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, y Ángeles anticipó que en días próximos se visitarán otras comunidades.

El transporte comunitario gratuito nació al inicio de la administración de Felifer Macías con el arranque en Santa Rosa Jáuregui en marzo de 2025, y se extendió a Felipe Carrillo Puerto cuatro meses después. Al cierre de 2025, el sistema municipal de transporte había registrado 2.5 millones de ascensos en todas sus modalidades y una flota total de 169 vehículos, según reportó entonces la Secretaría de Movilidad.

En materia de capacitación, Ángeles confirmó que los operadores del servicio reciben formación en primeros auxilios y que la Secretaría de la Mujer ha colaborado en programas de sensibilización dirigidos al personal que opera las unidades.

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