Ley Kuri posiciona a Querétaro como pionero en salud mental infantil

La conferencista Josefina Vázquez Mota y autoridades estatales presentaron un libro sobre adicciones digitales y resaltaron los alcances de la Ley Kuri en Querétaro.

Dos mujeres se saludan en el escenario ante público que aplaude

La Ley Kuri lleva casi un año vigente en Querétaro

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de agosto de 2026.- Querétaro es el primer estado del país en resguardar la salud mental de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital a través de la Ley Kuri, afirmó la conferencista Josefina Vázquez Mota durante la presentación de su libro "Mamá, Papá: Me hiciste Adicto ¡Ayúdame! ¡Te necesito!", realizada en la entidad ante autoridades estatales y público asistente.

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, asistió como invitada de honor al evento, en el que Vázquez Mota se refirió a la corresponsabilidad entre familias, escuelas, instituciones y sociedad como eje de la Ley Kuri para salvaguardar la salud mental y proteger la vida de las infancias.

Grupo de personas sostiene el libro "Mam\u00e1, Pap\u00e1: Me hiciste Adicto" en un teatro La Ley Kuri restringe el acceso a redes sociales a menores de 14 años en Querétaro

"Querétaro me brindó la primera oportunidad de estar al frente de más de 100 mil niñas, niños y adolescentes, escuchar sus historias de viva voz, sentir esas voces, no lo leí en un libro, no lo vi en una serie de televisión, es lo que ellos me contaron; esta conferencia se trata de generar conciencia sobre estos infiernos que hoy están viviendo día con día las y los niños que tenemos a nuestro lado y que su vida está pasando por angustia y soledad", expresó la conferencista.

Josefina V\u00e1zquez Mota habla al micr\u00f3fono con el libro en mano Vázquez Mota atendió a más de 100 mil niñas, niños y adolescentes en su gestión previa

Vázquez Mota llamó a las familias a seguir construyendo paz, hogares y valores, al señalar que un hogar es a donde siempre se quiere volver y que abrazar a los hijos significa abrazar a una familia completa.

El secretario técnico de la Secretaría de Educación del Estado, Daniel Armando Alejandre García, recordó que Querétaro prohibió el uso de celulares durante la jornada escolar y, de forma paralela, impulsó una agenda legislativa para fortalecer la protección de infancias y adolescencias.

"Desde el principio tuvimos claro que no bastaba con prohibir, por eso construimos una política pública que combina regulación, prevención, formación, acompañamiento a las familias, comunicación y evaluación; queremos que nuestros estudiantes aprovechen la tecnología y la innovación, pero con criterio y responsabilidad", aseguró el funcionario estatal.

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