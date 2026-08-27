Querétaro, 27 de agosto de 2026.- Querétaro es el primer estado del país en resguardar la salud mental de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital a través de la Ley Kuri, afirmó la conferencista Josefina Vázquez Mota durante la presentación de su libro "Mamá, Papá: Me hiciste Adicto ¡Ayúdame! ¡Te necesito!", realizada en la entidad ante autoridades estatales y público asistente.
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, asistió como invitada de honor al evento, en el que Vázquez Mota se refirió a la corresponsabilidad entre familias, escuelas, instituciones y sociedad como eje de la Ley Kuri para salvaguardar la salud mental y proteger la vida de las infancias.
La Ley Kuri restringe el acceso a redes sociales a menores de 14 años en Querétaro
"Querétaro me brindó la primera oportunidad de estar al frente de más de 100 mil niñas, niños y adolescentes, escuchar sus historias de viva voz, sentir esas voces, no lo leí en un libro, no lo vi en una serie de televisión, es lo que ellos me contaron; esta conferencia se trata de generar conciencia sobre estos infiernos que hoy están viviendo día con día las y los niños que tenemos a nuestro lado y que su vida está pasando por angustia y soledad", expresó la conferencista.
Vázquez Mota atendió a más de 100 mil niñas, niños y adolescentes en su gestión previa
Vázquez Mota llamó a las familias a seguir construyendo paz, hogares y valores, al señalar que un hogar es a donde siempre se quiere volver y que abrazar a los hijos significa abrazar a una familia completa.
El secretario técnico de la Secretaría de Educación del Estado, Daniel Armando Alejandre García, recordó que Querétaro prohibió el uso de celulares durante la jornada escolar y, de forma paralela, impulsó una agenda legislativa para fortalecer la protección de infancias y adolescencias.
"Desde el principio tuvimos claro que no bastaba con prohibir, por eso construimos una política pública que combina regulación, prevención, formación, acompañamiento a las familias, comunicación y evaluación; queremos que nuestros estudiantes aprovechen la tecnología y la innovación, pero con criterio y responsabilidad", aseguró el funcionario estatal.