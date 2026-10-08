Laboratorio escénico en Ixmiquilpan enseña hñähñu a adolescentes

Uno de los nueve proyectos seleccionados en el PADID 2026 combina conversatorios, clases de lengua, enseñanza de instrumentos de la región y sesiones de dramaturgia.

Público frente a dos jóvenes que hablan en una actividad de creación escénica hñähñu en el Museo de la Cultura Hñähñu

El laboratorio incluye conversatorios, clases de hñähñu, enseñanza de instrumentos de la región y sesiones de dramaturgia a cargo de especialistas, escritores, mujeres indígenas y miembros de la comunidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Hidalgo, 8 de octubre de 2026.- Adolescentes hñähñu del Valle del Mezquital estudian su lengua, la música de su región y dramaturgia en un laboratorio de creación escénica comunitaria cuyo tercer semestre de actividades inició el 14 de septiembre.

El proyecto, llamado Himbi ts’ogagihū ga kotä ma nehū (No somos el silencio que nos heredaron), es uno de los nueve seleccionados en la convocatoria 2026 del Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID), informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La Secretaría lo impulsa a través del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

América López González, docente del Centro Cultural Regional del Valle del Mezquital y representante del proyecto, explicó que el estímulo permite desarrollar un laboratorio de creación artística comunitaria dirigido sobre todo a estudiantes del tercer semestre del taller interdisciplinario.

Para la docente, el fortalecimiento del hñähñu es la mayor inspiración del proyecto, que nace con la visión de ir “contrarrestando las violencias históricas, la discriminación y la exclusión social que han vivido y sufrido las personas del Valle del Mezquital por su lengua, por sus prácticas comunitarias y todos los saberes silenciados”.

Las actividades, agregó, son una oportunidad para que las y los jóvenes se fortalezcan como portadoras y portadores de una de las nueve variantes del otomí.

“Queremos que el diálogo intergeneracional contribuya a la construcción de la identidad de las adolescencias”, dijo López González.

Precisó que no se trata de “satanizar o dejar fuera los nuevos referentes de las y los estudiantes sino de lograr la convivencia entre estos y los elementos que forman parte de su identidad como jóvenes indígenas y habitantes del Valle del Mezquital en Hidalgo”.

El laboratorio combina conversatorios, clases especializadas de hñähñu y de música, enseñanza de instrumentos de la región y sesiones de dramaturgia. Especialistas, escritores, mujeres indígenas y miembros de la comunidad están a cargo de las actividades.

“El PADID es una gran oportunidad para encontrar aliados que no están partiendo meramente de una institución o de un docente, sino que nacen de la misma población, en este caso de las adolescentes”, afirmó la representante del proyecto.

El recurso otorgado, explicó, permite llegar a varias plataformas e involucrar a toda clase de invitados para tener “una puesta en escena más completa”.

La iniciativa, comentó, promueve y difunde acciones en favor de la creación escénica, y las y los adolescentes viven en primera persona los alcances del PADID: reciben formación artística y cultural.

López González explicó que el Centro Cultural del Valle del Mezquital, en el municipio de Ixmiquilpan, es un recinto propicio para el proyecto porque cuenta con espacios para las diversas disciplinas artísticas y para actividades de creación literaria, fomento a la lectura y enseñanza del hñähñu.

Los horarios y el detalle de la programación del laboratorio están en la página oficial y en las redes sociales del Centro Cultural del Valle del Mezquital.

hidalgo juventud cultura

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