Hidalgo, 8 de octubre de 2026.- Adolescentes hñähñu del Valle del Mezquital estudian su lengua, la música de su región y dramaturgia en un laboratorio de creación escénica comunitaria cuyo tercer semestre de actividades inició el 14 de septiembre.

El proyecto, llamado Himbi ts’ogagihū ga kotä ma nehū (No somos el silencio que nos heredaron), es uno de los nueve seleccionados en la convocatoria 2026 del Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID), informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La Secretaría lo impulsa a través del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

América López González, docente del Centro Cultural Regional del Valle del Mezquital y representante del proyecto, explicó que el estímulo permite desarrollar un laboratorio de creación artística comunitaria dirigido sobre todo a estudiantes del tercer semestre del taller interdisciplinario.

Para la docente, el fortalecimiento del hñähñu es la mayor inspiración del proyecto, que nace con la visión de ir “contrarrestando las violencias históricas, la discriminación y la exclusión social que han vivido y sufrido las personas del Valle del Mezquital por su lengua, por sus prácticas comunitarias y todos los saberes silenciados”.

Las actividades, agregó, son una oportunidad para que las y los jóvenes se fortalezcan como portadoras y portadores de una de las nueve variantes del otomí.

“Queremos que el diálogo intergeneracional contribuya a la construcción de la identidad de las adolescencias”, dijo López González.

Precisó que no se trata de “satanizar o dejar fuera los nuevos referentes de las y los estudiantes sino de lograr la convivencia entre estos y los elementos que forman parte de su identidad como jóvenes indígenas y habitantes del Valle del Mezquital en Hidalgo”.

El laboratorio combina conversatorios, clases especializadas de hñähñu y de música, enseñanza de instrumentos de la región y sesiones de dramaturgia. Especialistas, escritores, mujeres indígenas y miembros de la comunidad están a cargo de las actividades.

“El PADID es una gran oportunidad para encontrar aliados que no están partiendo meramente de una institución o de un docente, sino que nacen de la misma población, en este caso de las adolescentes”, afirmó la representante del proyecto.

El recurso otorgado, explicó, permite llegar a varias plataformas e involucrar a toda clase de invitados para tener “una puesta en escena más completa”.

La iniciativa, comentó, promueve y difunde acciones en favor de la creación escénica, y las y los adolescentes viven en primera persona los alcances del PADID: reciben formación artística y cultural.

López González explicó que el Centro Cultural del Valle del Mezquital, en el municipio de Ixmiquilpan, es un recinto propicio para el proyecto porque cuenta con espacios para las diversas disciplinas artísticas y para actividades de creación literaria, fomento a la lectura y enseñanza del hñähñu.

Los horarios y el detalle de la programación del laboratorio están en la página oficial y en las redes sociales del Centro Cultural del Valle del Mezquital.