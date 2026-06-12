Querétaro detecta 122 casos de trabajo infantil en 84 operativos

La Secretaría del Trabajo reportó la atención inmediata de los menores en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Liliana San Martín Castillo durante el evento por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en la Casa de la Juventud de Querétaro.

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó el acto conmemorativo en la Casa de la Juventud junto a niñas, niños y adolescentes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de junio de 2026.- La Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) detectó 122 casos de menores en actividades laborales a través de 84 operativos especiales realizados en distintos puntos de la entidad.

La secretaria del Trabajo y presidenta de la CITI, Liliana San Martín Castillo, encabezó el acto conmemorativo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil en la Casa de la Juventud, bajo el nombre "Sembrando Sueños sin Trabajo Infantil", con la presencia de niñas, niños, adolescentes e integrantes de la comisión.

Cada caso identificado se canalizó de manera inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la restitución de sus derechos, con acompañamiento y seguimiento a las familias involucradas.

Liliana San Mart\u00edn Castillo durante el evento por el D\u00eda Mundial contra el Trabajo Infantil en la Casa de la Juventud de Quer\u00e9taro. La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó el acto conmemorativo en la Casa de la Juventud junto a niñas, niños y adolescentes. rotativo.com.mx

¿Cuántos casos de trabajo infantil se han detectado en Querétaro?

Los 84 operativos derivaron en 122 casos de menores en situación laboral. En el caso de adolescentes trabajadores, la dependencia verifica que se cumplan las disposiciones legales que protegen su integridad, educación y desarrollo, mientras que las niñas y niños se remiten a las instancias correspondientes.

San Martín Castillo explicó que el estado opera un protocolo propio para actuar de forma coordinada ante cada detección.

"En Querétaro hemos construido una política pública sólida para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Fuimos pioneros en la implementación de un Protocolo Interinstitucional para la Detección, Atención y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de trabajo infantil, una herramienta que nos permite actuar de manera coordinada y oportuna para salvaguardar su bienestar", señaló.

La estrategia se apoya en antecedentes como el convenio interinstitucional firmado con la Fiscalía y en las acciones de prevención en verano que la dependencia activa cada temporada vacacional.

Liliana San Mart\u00edn Castillo durante el evento por el D\u00eda Mundial contra el Trabajo Infantil en la Casa de la Juventud de Quer\u00e9taro. La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó el acto conmemorativo en la Casa de la Juventud junto a niñas, niños y adolescentes. rotativo.com.mx

Comisiones en los 18 municipios

San Martín Castillo indicó que la totalidad de los municipios del estado ya cuenta con una comisión local para prevenir, detectar y atender casos.

"Hoy los 18 municipios del estado cuentan con una Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Esta red de colaboración nos permite fortalecer la prevención, detección y atención de casos en todo el territorio queretano, reafirmando nuestro compromiso de erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente permitido por la ley", afirmó.

Como parte de la jornada, más de 250 niñas, niños y adolescentes participaron en actividades lúdicas y de sensibilización organizadas por las dependencias que integran la comisión, con el fin de que conozcan sus derechos. El panorama nacional dimensiona el reto que enfrenta el país en la materia.

La Secretaría del Trabajo prevé sostener los operativos y la coordinación con la Procuraduría de Protección durante el resto del año para ampliar la cobertura territorial de la estrategia.

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