Querétaro, 8 de octubre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) se mantiene fuerte y con ventaja de cara a las elecciones de 2027 .

Kuri González sostuvo que el instituto político “va adelante en todos los sentidos”. “El partido está muy fuerte, sabemos que va adelante en todos los sentidos y que la gente busca un partido fuerte, unido y echado para adelante”, apuntó.

Para el mandatario estatal, las y los queretanos requieren un partido unido, sólido y con capacidad para continuar avanzando.

Por eso enfatizó que uno de los principales retos será preservar la unidad al interior del PAN y mantener el trabajo conjunto entre sus integrantes.

“Siempre lo hacemos, por mi parte buscaremos la unidad y aquellos que han sido postulados por un partido debemos ser agradecidos”, expresó. El gobernador reiteró que, desde su posición, buscará contribuir a la unidad del partido.