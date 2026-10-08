Kuri asegura que el PAN va con ventaja rumbo a 2027 en Querétaro

El gobernador enfatizó que la unidad interna será uno de los principales retos del partido y dijo que buscará contribuir a ella.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, habla en un podio sobre el PAN rumbo a 2027

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, enfatizó que uno de los principales retos del PAN será preservar su unidad.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 08, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 8 de octubre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) se mantiene fuerte y con ventaja de cara a las elecciones de 2027.

Kuri González sostuvo que el instituto político “va adelante en todos los sentidos”. “El partido está muy fuerte, sabemos que va adelante en todos los sentidos y que la gente busca un partido fuerte, unido y echado para adelante”, apuntó.

Para el mandatario estatal, las y los queretanos requieren un partido unido, sólido y con capacidad para continuar avanzando.

Por eso enfatizó que uno de los principales retos será preservar la unidad al interior del PAN y mantener el trabajo conjunto entre sus integrantes.

“Siempre lo hacemos, por mi parte buscaremos la unidad y aquellos que han sido postulados por un partido debemos ser agradecidos”, expresó. El gobernador reiteró que, desde su posición, buscará contribuir a la unidad del partido.

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