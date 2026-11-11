Cuatro detenidos en Juventino Rosas; uno tiene orden judicial

El patrullaje conjunto con la Guardia Nacional, dentro del Operativo Células Mixtas, también dejó asegurados un vehículo y cuatro teléfonos celulares.

Cuatro hombres con el rostro difuminado, uno de ellos esposado, formados entre un integrante de la Guardia Nacional y otro de la FSPE, frente a una manta y bolsas con presunta marihuana en Juventino Rosas.

Cuatro hombres fueron detenidos durante un patrullaje conjunto en Santa Cruz de Juventino Rosas; uno de ellos tenía una orden judicial vigente por delitos contra la salud. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 11, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Guanajuato, 11 de noviembre de 2026.- Un conductor que intentó evadir un operativo policial terminó por revelar algo más: uno de los cuatro hombres que viajaban en el vehículo tenía una orden judicial vigente por delitos contra la salud, informó Juan Mauro González Martínez.

El hecho ocurrió durante un patrullaje conjunto de la Secretaría de Seguridad y Paz y la Guardia Nacional, dentro del Operativo Células Mixtas.

Integrantes de ambas instituciones aseguraron, junto con las cuatro detenciones, 293 dosis de presunta marihuana, un vehículo y cuatro teléfonos celulares.

González Martínez sostuvo que el caso muestra la importancia de mantener una presencia policial activa y de trabajar con coordinación entre instituciones.

Una intervención preventiva, añadió, también puede contribuir a dar seguimiento a investigaciones y requerimientos de la justicia.

Desde el inicio de la administración, indicó, se han realizado 11,406 puestas a disposición y se han cumplimentado 2,756 mandamientos ministeriales y 81 mandamientos judiciales, con corte al 31 de octubre de 2026.

La coordinación, planteó, se demuestra en el territorio: compartiendo información, sumando capacidades y trabajando por un mismo objetivo, la seguridad de las familias. La denuncia anónima se recibe en el 089.

seguridad sucesos criminalidad guanajuato

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