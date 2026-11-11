Guanajuato, 11 de noviembre de 2026.- Un conductor que intentó evadir un operativo policial terminó por revelar algo más: uno de los cuatro hombres que viajaban en el vehículo tenía una orden judicial vigente por delitos contra la salud, informó Juan Mauro González Martínez.

El hecho ocurrió durante un patrullaje conjunto de la Secretaría de Seguridad y Paz y la Guardia Nacional, dentro del Operativo Células Mixtas.

Integrantes de ambas instituciones aseguraron, junto con las cuatro detenciones, 293 dosis de presunta marihuana, un vehículo y cuatro teléfonos celulares.

González Martínez sostuvo que el caso muestra la importancia de mantener una presencia policial activa y de trabajar con coordinación entre instituciones.

Una intervención preventiva, añadió, también puede contribuir a dar seguimiento a investigaciones y requerimientos de la justicia.

Desde el inicio de la administración, indicó, se han realizado 11,406 puestas a disposición y se han cumplimentado 2,756 mandamientos ministeriales y 81 mandamientos judiciales, con corte al 31 de octubre de 2026.

La coordinación, planteó, se demuestra en el territorio: compartiendo información, sumando capacidades y trabajando por un mismo objetivo, la seguridad de las familias. La denuncia anónima se recibe en el 089.