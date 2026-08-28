Querétaro, 28 de agosto de 2026.- El Parque Joya La Barreta, en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, certificado por DarkSky International por sus condiciones para la observación astronómica, fue sede la noche del 27 de agosto de la observación pública del eclipse lunar. El sitio, distinguido por su baja contaminación lumínica, es uno de los espacios que el municipio ha promovido para el astroturismo desde que impulsó la certificación de cielos oscuros, en 2023.
"Para todos los que les gusta la exploración espacial, todo lo que tiene que ver con el universo, tenemos una joya en el municipio, aquí en Santa Rosa, en este parque, Joya La Barreta, para que vengan a hacer observación astronómica, y desde aquí, desde el municipio de Querétaro, explorar el universo entero… aquí, prácticamente, cada 8 días se hace observación astronómica para que vengan toda la familia, niñas, niños, jóvenes, abuelitos, a quienes les guste la ciencia, van a pasar veladas extraordinarias", dijo el presidente municipal Felifer Macías.
El eclipse fue presenciado también por la secretaria de Medio Ambiente, Guadalupe Espinosa, y por integrantes de la Asociación Mexicana de Astroturismo Astronite. La sombra de la Tierra cubrió de manera parcial la Luna, que se observó con una tonalidad cobriza a lo largo del borde eclipsado.
El parque forma parte de las áreas naturales protegidas del municipio de Querétaro. Su ecosistema de montaña permite la infiltración de agua, la generación de oxígeno, la moderación del clima y la protección de flora y fauna.
Entre las actividades que pueden realizarse en el sitio están visitas guiadas, campamentos de verano, recorridos de observación de aves y mariposas, ciclismo de montaña, senderismo, campismo, observación astronómica y días de campo, además de amenidades como caseta de acceso, módulos familiares con asadores, juegos infantiles, mirador y estacionamiento.