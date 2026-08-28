Joya La Barreta, parque certificado DarkSky, recibe el eclipse

El presidente municipal Felifer Macías presenció el fenómeno junto a funcionarios municipales y la asociación Astronite en Santa Rosa Jáuregui.

Asistentes observan el eclipse lunar con telescopio en el Parque Joya La Barreta, Querétaro

El Parque Joya La Barreta cuenta con la certificación de DarkSky International y ofrece observación astronómica cada ocho días.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- El Parque Joya La Barreta, en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, certificado por DarkSky International por sus condiciones para la observación astronómica, fue sede la noche del 27 de agosto de la observación pública del eclipse lunar. El sitio, distinguido por su baja contaminación lumínica, es uno de los espacios que el municipio ha promovido para el astroturismo desde que impulsó la certificación de cielos oscuros, en 2023.

"Para todos los que les gusta la exploración espacial, todo lo que tiene que ver con el universo, tenemos una joya en el municipio, aquí en Santa Rosa, en este parque, Joya La Barreta, para que vengan a hacer observación astronómica, y desde aquí, desde el municipio de Querétaro, explorar el universo entero… aquí, prácticamente, cada 8 días se hace observación astronómica para que vengan toda la familia, niñas, niños, jóvenes, abuelitos, a quienes les guste la ciencia, van a pasar veladas extraordinarias", dijo el presidente municipal Felifer Macías.

El eclipse fue presenciado también por la secretaria de Medio Ambiente, Guadalupe Espinosa, y por integrantes de la Asociación Mexicana de Astroturismo Astronite. La sombra de la Tierra cubrió de manera parcial la Luna, que se observó con una tonalidad cobriza a lo largo del borde eclipsado.

El parque forma parte de las áreas naturales protegidas del municipio de Querétaro. Su ecosistema de montaña permite la infiltración de agua, la generación de oxígeno, la moderación del clima y la protección de flora y fauna.

Entre las actividades que pueden realizarse en el sitio están visitas guiadas, campamentos de verano, recorridos de observación de aves y mariposas, ciclismo de montaña, senderismo, campismo, observación astronómica y días de campo, además de amenidades como caseta de acceso, módulos familiares con asadores, juegos infantiles, mirador y estacionamiento.

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