Joana "N" recibe 20 años de prisión por vender vehículos robados con identidades falsas en Querétaro

La sentenciada utilizó al menos cuatro identidades falsas para vender autos con reporte de robo; deberá reparar el daño a tres víctimas por más de un millón de pesos.

Gráfica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con la fotografía de identificación de Joana "N", sentenciada por fraude en venta de vehículos robados

La Fiscalía General del Estado de Querétaro difundió la imagen de Joana "N", sentenciada a 20 años de prisión por fraude específico y fraude genérico en la venta de vehículos con reporte de robo.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 20 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Joana "N" por los delitos de fraude específico y fraude genérico, derivados de tres hechos cometidos en 2021 en los que utilizó identidades falsas para comercializar vehículos con reporte de robo y documentación apócrifa a través de plataformas digitales.

La sentenciada se ostentó con los nombres de Angélica, Blanca, Janeth Yazmín y Araceli para concretar las ventas fraudulentas en distintos puntos de la zona metropolitana de Querétaro.

Las investigaciones de la dependencia acreditaron que los vehículos involucrados contaban con reportes de robo vigentes y que la documentación entregada a las víctimas era falsa.

La Fiscalía también estableció que Joana "N" estaba relacionada con al menos siete carpetas de investigación por hechos con un modus operandi similar.

El proceso concluyó mediante procedimiento abreviado, celebrado el 22 de junio de 2026, una vez que la imputada aceptó su responsabilidad. La autoridad judicial le impuso una pena total de 20 años de prisión, mil días de multa y el pago de reparación del daño por más de un millón de pesos en favor de las tres víctimas.

La resolución incluye además amonestación y suspensión de derechos civiles y políticos, sin que se le conceda ningún beneficio sustitutivo de la pena.

El esquema de fraude automotriz en Querétaro registra un patrón persistente. La Fiscalía cateó en mayo de 2026 una financiera de vehículos en la zona de Centro Sur, en el cuarto operativo del año dentro de la estrategia Sinergia; en marzo de 2025, unas 30 denuncias por fraude automotriz habían sido presentadas ante la dependencia por víctimas de esquemas similares de compraventa de vehículos que nunca fueron entregados.

seguridad criminalidad sucesos fiscalia

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