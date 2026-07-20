Querétaro, Querétaro, 20 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Joana "N" por los delitos de fraude específico y fraude genérico, derivados de tres hechos cometidos en 2021 en los que utilizó identidades falsas para comercializar vehículos con reporte de robo y documentación apócrifa a través de plataformas digitales.
La sentenciada se ostentó con los nombres de Angélica, Blanca, Janeth Yazmín y Araceli para concretar las ventas fraudulentas en distintos puntos de la zona metropolitana de Querétaro.
Las investigaciones de la dependencia acreditaron que los vehículos involucrados contaban con reportes de robo vigentes y que la documentación entregada a las víctimas era falsa.
La Fiscalía también estableció que Joana "N" estaba relacionada con al menos siete carpetas de investigación por hechos con un modus operandi similar.
El proceso concluyó mediante procedimiento abreviado, celebrado el 22 de junio de 2026, una vez que la imputada aceptó su responsabilidad. La autoridad judicial le impuso una pena total de 20 años de prisión, mil días de multa y el pago de reparación del daño por más de un millón de pesos en favor de las tres víctimas.
La resolución incluye además amonestación y suspensión de derechos civiles y políticos, sin que se le conceda ningún beneficio sustitutivo de la pena.
El esquema de fraude automotriz en Querétaro registra un patrón persistente. La Fiscalía cateó en mayo de 2026 una financiera de vehículos en la zona de Centro Sur, en el cuarto operativo del año dentro de la estrategia Sinergia; en marzo de 2025, unas 30 denuncias por fraude automotriz habían sido presentadas ante la dependencia por víctimas de esquemas similares de compraventa de vehículos que nunca fueron entregados.