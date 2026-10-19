Sheinbaum: quienes procuran justicia deben ser ejemplo y no violar la ley

La presidenta dijo que, hasta donde se conoce, las investigaciones no muestran prueba de que la gobernadora ordenara directamente el operativo

Hombre con chaleco azul y los ojos cubiertos frente a una manta de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Sheinbaum sostuvo que la Fiscalía estatal y la FGR mantienen investigaciones por la actuación del exfiscal, aprehendido el 17 de octubre. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.- Al destacar la relevancia de la aprehensión de César Jáuregui, exfiscal general de Justicia de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las investigaciones en su contra continúan tanto en la Fiscalía estatal, que lo aprehendió el 17 de octubre, como en la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalló que en el ámbito estatal se le imputan delitos de funcionarios públicos y, a nivel federal, traición a la patria.

Enfatizó que la primera imputación contra Jáuregui provino de manera directa de la Fiscalía estatal, como responsable del operativo. Agregó que de las investigaciones de las fiscalías “no se tiene ninguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora” quien ordenó el operativo, “hasta donde se conoce”.

La presidenta calificó de irresponsable el operativo en el que participaron integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), por involucrar a una instancia extranjera y por la logística con la que se instrumentó.

Se desplegó de noche, por una carretera peligrosa por cuestiones de seguridad y porque es muy sinuosa: hay que conocerla muy bien para recorrerla en la oscuridad.

Según Sheinbaum, Jáuregui permitió la violación de la ley vigente que impide la participación de extranjeros en una operación de seguridad en territorio nacional y diseñó de forma irresponsable el operativo nocturno.

Consideró importante que la Fiscalía estatal haya reconocido que el exfiscal incurrió en violaciones a sus facultades. Aseveró que no es aceptable que quienes tienen la responsabilidad de procurar justicia sean quienes violan la legislación. “La responsabilidad que tienen es enorme porque es acabar con la impunidad junto con el poder judicial. Ellos tienen que ser un ejemplo de la sociedad”.

La presidenta añadió que lo ocurrido con la actuación del exfiscal es importante para salvaguardar la soberanía nacional.

chihuahua cia claudia sheinbaum césar jáuregui fiscalía general de la república política soberanía nacional

Reciente

Autoridades federales y estatales durante la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad en la Fiscalía de Querétaro.
Querétaro

Mesa de Paz revisa inteligencia y seguridad en Querétaro

CNI, Sedena, Guardia Nacional y FGR participaron en la sesión realizada en instalaciones de la Fiscalía estatal.

Funcionarios y xhitases con carteles en la presentación del tercer Festival de la Máscara de Palo de La Valla
San Juan del Río

Festival de la Máscara de Palo será gratis en San Juan del Río

La Valla reunirá a más de 100 xhitases con gastronomía, artesanías y música, en una tradición de más de 120 años

Carolina Luz de la Torre Molina, psicóloga cubana conocida como la “profe Carola”, con anteojos y la mano bajo el mentón, sentada junto a plantas.
Asuntos Sociales

Cuba: Un adiós a la “profe Carola”, psicóloga ejemplo de coherencia y valentía

Profesora de la Universidad de La Habana durante más de cuatro décadas, su libro sobre las identidades ganó el Premio Nacional de la Crítica Científica.

Manifestantes con rostro cubierto tras una pancarta con la leyenda ACAB y una bandera francesa entre humo
Internacional

Toques de queda parciales buscan proteger comercios en Francia

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, intentó presentar su dimisión, pero el presidente Macron le pidió analizar cómo mejorar la seguridad en las calles