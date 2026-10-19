Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.- Al destacar la relevancia de la aprehensión de César Jáuregui, exfiscal general de Justicia de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las investigaciones en su contra continúan tanto en la Fiscalía estatal, que lo aprehendió el 17 de octubre, como en la Fiscalía General de la República (FGR).
Detalló que en el ámbito estatal se le imputan delitos de funcionarios públicos y, a nivel federal, traición a la patria.
Enfatizó que la primera imputación contra Jáuregui provino de manera directa de la Fiscalía estatal, como responsable del operativo. Agregó que de las investigaciones de las fiscalías “no se tiene ninguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora” quien ordenó el operativo, “hasta donde se conoce”.
La presidenta calificó de irresponsable el operativo en el que participaron integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), por involucrar a una instancia extranjera y por la logística con la que se instrumentó.
Se desplegó de noche, por una carretera peligrosa por cuestiones de seguridad y porque es muy sinuosa: hay que conocerla muy bien para recorrerla en la oscuridad.
Según Sheinbaum, Jáuregui permitió la violación de la ley vigente que impide la participación de extranjeros en una operación de seguridad en territorio nacional y diseñó de forma irresponsable el operativo nocturno.
Consideró importante que la Fiscalía estatal haya reconocido que el exfiscal incurrió en violaciones a sus facultades. Aseveró que no es aceptable que quienes tienen la responsabilidad de procurar justicia sean quienes violan la legislación. “La responsabilidad que tienen es enorme porque es acabar con la impunidad junto con el poder judicial. Ellos tienen que ser un ejemplo de la sociedad”.
La presidenta añadió que lo ocurrido con la actuación del exfiscal es importante para salvaguardar la soberanía nacional.